Kongre binasına sedyeleri yığdılar! 

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) gerçekleşen Kongre baskınının etkileri hala sürüyor. Biden'ın 20 Ocak günü gerçekleştireceği yemin töreni ile alınan üst düzey güvenlik tedbirleri kapsamında Washington'a Ulusal Muhafızlar gönderildi. Askerlerin bina içerisinde yerlerde uyudukları görüntüler ise tepkilere neden oldu. Bu nedenle askerlerin dinlenmeleri için Kongre binasına sedyeler yerleştirildi. Ortaya çıkan son görüntülerde askerlerin, sedyelerin üstünde uzandıkları fark edildi.

Güvenlik taramaları artırıldı

Biden'ın yemin töreni için alınan önlemlere değinen Ordu Sekreteri McCarthy, Ulusal Muhafızlar'ın zaten sık sık güvenlik taramasından geçirildiğini ama yemin yöreni için yeniden tarama yapıldığını söyledi. McCarthy, Biden'ın yemin töreninde sorun yaşanmaması için uğraştıklarını belirterek, "içeriden saldırı" olasılığının bile değerlendirildiğini, bu nedenle askerlerin özel bir eğitim aldıklarını ifade etti. Şimdiye dek taramalarda herhangi bir problem görmediklerini aktaran McCarthy, somut bir risk unsurunun tespit edilmediğini belirtti. McCarthy, Ulusal Muhafızlar'a güvenlik taraması yapılabilmesi için bütün mekanizmaların harekete geçirilmesi gerektiğini aktardı. Güvenlik önlemlerine ilişkin açıklama yapan yetkililer, Biden'ın yemin töreninde görevli olacak yaklaşık 20 bin askerin güvenlik taramasından geçirilmiş olacağına dikkat çekti.

80'i aşkın dava açıldı

Kongre baskınına ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından 80'i aşkın dava açıldı. Kongre baskınında yer alan en 21 kişinin ordu mensubu olduğu ve görevlerinin sürdüğü ya da önceden ordu mensubu olduğu ifade edildi. Söz konusu baskına ilişkin şimdiye dek en az 110 kişinin tutuklandığı bildirildi. Tutuklanan kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri ve ruhsatsız şekilde silah taşıdıkları için yargılanacakları kaydedildi. FBI tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamada, ülkede şiddet eylemlerinin sürebileceği vurgulanmıştı.

Teksas eyaletinde bir şerif, ekibinde yer alan bir kişinin baskına katıldığını bildirmiş, bunun üzerine birçok şehirde polis memurlarının söz konusu baskında yer alıp almadıklarına ilişkin inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.

Trump destekçileri tarafından gerçekleştirilen baskın sırasında 4 eylemci yaşamını yitirmişti. Bir emniyet yetkilisinin de hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Yaşanan olaylardan sonra isyana teşvik suçlaması yöneltilen Trump'ın azli istenmişti. Başkan Yardımcısı Pence ise bu durumu Anayasa'ya aykırı olarak değerlendirmişti. Pence, zamanında Trump tarafından kendisine gelen "Seçim sonuçlarını kabul etme." şeklindeki talebi kabul etmediğini, aynı şekilde Temsilciler Meclisi'nin oyunlarına da izin vermeyeceğini söylemişti. Biden, 20 Ocak günü düzenleyeceği yemin töreninde olası bir protesto ihtimalinden korkmadığını belirtmişti.