Kod 29 Nedir? 'SGK' Kod 29' Uygulamasında Değişikliğe Gitti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fesih kısıtının istisnaları arasında bulunan "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" başlığındaki işten çıkarma sebeplerinin aynı kod ile Sosyal Güvenlik Kurumu bildiriminin belirsizliklere neden olmasından dolayı hepsine ayrı ayrı kodlar belirlendiğini bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgınının istihdam üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkenlerden korumak adına 16 Nisan 2020 tarihinden sonra, fesih kısıtı uygulamasının getirildiği, İş Kanunu'nda bulunan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan durumları fesih kısıtı uygulamaları istisnaları arasında bulunduğu anımsatıldı.

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uygun düşmeyen durumların görevi bilerek ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin dışında, küfür, hırsızlık, taciz, cinsel taciz, uyuşturucu madde kullanmak gibi hallerinde bulunduğu açıklamada, bu durumların gerçekleşmesi durumunda iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri için "29 no'lu kod" üzerinden yapıldığı vurgulandı.



Kod 29 Nedir?

İşten çıkarma yasağının uygulandığı zaman dilimleri için, iş verenler işten çıkarmak istedikleri işletmesinde bünyesinde bulunan elemanları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na '29 kodu'yla bildiriyor.

İş Kanunu’nun “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlıklı 25/2 maddesi, yasakta istisna kapsamında tutuluyor.

Belirtilen madde tarafından vurgulanan fiiller dahilinde işçinin, işten ayrılış kodlarına göre 29 kodu ile işten çıkışı yapılıyor ve işveren SGK'ya bu kodu bildiriyor 25/2 maddesinde vurgulanan çalışanın devamlı ihmali, mazeretsiz bir şekilde işe gelmemenin yanı sıra ahlaka aykırı fiillerde bulunmak ve işyerinde çalışmakta olan bir işçiye cinsel tacizde bulunmak, işyerine sarhoş ya da uyuşturucu madde kullanarak çalıştığı yere gelmesi, hırsızlık yapmak gibi yüz kızartıcı suçlar bulunuyor.

Kod 29 verilerek işten çıkartılan işçi kıdem tazminatını işverenden alamıyor, ayrıca kod 29 ile işten ayrılan kişi işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor.