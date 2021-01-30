Kocası Kaynar Suyla Haşlamıştı: ‘Kızım Beni Hatırlamıyor’ Dedi…

“Çocuğum bana abla diyor”
Eşi Ali Ay’ın tutuklanmasına rağmen korku dolu günlerin sürdüğünü belirten Rukiye Ay, olayın ardından çocuğunun ciddi bir travma yaşadığını söyledi. Ay, “Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle çocuğum beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki kendim acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor; ' Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor ve bana 'abla' diyor. Bana bakıp yaklaşmaması, burada olup da onunla uyuyamamak, onu uyutamamak, yemeğini yedirememek çok kötü. Umarım bu travmayı atlatır. Bunun etkisinden çıkar. Ben bu travmadan çıkabileceğini düşünmüyorum; ama kızımın çıkması gerekir. Çünkü bu olayları hatırlarsa geleceği çok kötü olabilir” ifadelerini kullandı.
Merhaba ben berat benim tablete bilgisayara ihtiyacım var maddi durumumuz hiç iyi değil derslere giremiyorum derslere girmekte zorluk çekiyorum ya bilgisayar yada tablet olsun yollayın Allah rızası için ben hakkari yüksekova da arıyorum okulum esenyurt ilk okulu 3. Sınıfım Allah rızası için bana da verin sayın bakanım