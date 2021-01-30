Kocası Kaynar Suyla Haşlamıştı: ‘Kızım Beni Hatırlamıyor’ Dedi…

“Çocuğum bana abla diyor”

Konya’nın Karatay ilçesinde yaşanan olayda, 6 yıl önce evlenen Rukiye ve Ali Ay çifti arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun ardından bir süre ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geldikten sonra yeniden bir araya geldi. 9 Ocak’ta, kahvaltıyı hazırladıktan sonra eşini uyandıran Rukiye Ay, eşi tarafından kaynar su ile saldırıya uğradı. O esnada sıcak su, küçük çocuklarının üstüne de döküldü. Rukiye Ay ve kızı hastaneye kaldırıldı.

Eşi Ali Ay’ın tutuklanmasına rağmen korku dolu günlerin sürdüğünü belirten Rukiye Ay, olayın ardından çocuğunun ciddi bir travma yaşadığını söyledi. Ay, “Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle çocuğum beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki kendim acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor; ' Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor ve bana 'abla' diyor. Bana bakıp yaklaşmaması, burada olup da onunla uyuyamamak, onu uyutamamak, yemeğini yedirememek çok kötü. Umarım bu travmayı atlatır. Bunun etkisinden çıkar. Ben bu travmadan çıkabileceğini düşünmüyorum; ama kızımın çıkması gerekir. Çünkü bu olayları hatırlarsa geleceği çok kötü olabilir” ifadelerini kullandı.