Kocası İçin 10 Bin Dolara Türk Hükümdarı Attila’nın Tahtını Yaptırdı!

Bursa’da ikamet eden bir Azerbaycanlı bir kadın, İnegöllü ahşap ustası Mesut Çiftçi ile iletişime geçerek, kocası için Attila’nın tahtını yapmasını istedi. Gürgen ağacından yapılan bu taht, makina değmeden el işçiliği ile 3 ayda üretilmiş ve 10 bin Amerikan Dolarına yaptırılmış ve yaklaşık 500 kilo ağırlığındaymış.

Azerbaycan’da ikamet eden ve aynı zamanda Bursa’da çalışan bir iş kadını, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Metin Çiftçi isimli Marangoz ustasıyla iletişime geçti ve eşi için Attila’nın tahtını yapmasını istedi.

GÜRGEN AĞACINDAN YAPILDI

Ahşap ustası Çiftçi, Avrupa Hun İmparatorluğu’nun hükümdarı olan Atilla’nın tahtından yola çıkarak bir fotoğraf üzerinden çalışmalar yaptı ve tamamen gürgen ağacından yapılan, makine değmeden tamamen el emeğiyle 3 ayda bitirdi. Bu tahtın yapılan her aşamasını müşterisi ile paylaştı. Tahtı yapan Marangoz ustası Çiftçi, taht tamamen içine sinince, Azerbaycanlı iş kadına tahtı 3 ayın da sonunda teslim etti.

5 parçadan oluşan bu 500 kiloluk tahtın piyasa değeri 10 bin dolar olarak belirlendi.

Ahşap ustası Mesut Çiftçi bu tahtı Azerbaycan’dan bir kadın müşterinin isteği üzerine iki arkadaş olarak yaptıklarını belirtti. Kadının Attila’nın tahtından çok etkilendiği için kendilerinden böyle bir şey yapmasını istediğini belirten Çiftçi, hiç teknoloji kullanmadan tamamen ağaçtan el emeğiyle yaptıklarının altını çizdi. Kadının kendilerine ilk olarak bir fotoğraf gönderdiğini ve bu fotoğraf üzerinden çalıştıklarını dile getirdi. Tahtın her anında resimlerini gönderdiklerini söyleyen Çiftçi, tahtı yaparken yavaş ve titiz hareket ettiklerini ifade etti. İş kadınına kendilerini seçtiği için çok teşekkür ettiklerini belirten Çiftçi, insanların tahta olan ilgisinden çok memnun olduklarını paylaştı.