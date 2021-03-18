Kocasakal: HDP'nin kapatılması hukuka uygun! 

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından AYM'de (Anayasa Mahkemesi) dava açıldı. Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) PKK terör örgütü ile beraber hareket ettiği kaydedildi. HDP (Halkların Demokratik Partisi) üyelerinin açıklamalarına ve eylemlerine dikkat çekilen iddianamede, bu şekilde Türkiye'nin bütünlüğünün yok edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

"Hukuka uygun"

CNN Türk boykotunu ihlâl ettiği için CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) ihraç edilen Ümit Kocasakal, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yönelik kapatma davasının hukuka uygun olduğunu söyledi.

"Siyasi parti olmayı beceremedi"

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) Anayasa'nın 68'inci maddesinde yasak getirilen eylemlerin odağına dönüştüğüne dikkat çeken Kocasakal, söz konusu partinin Siyasi Partiler Kanunu'nu ihlâl ettiği gerekçesiyle kapatılması gerektiğini dile getirdi. Kocasakal, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) asla siyasi bir parti olmayı beceremediğini ifade etti.

Ne olmuştu?

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması talebiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından AYM'de (Anayasa Mahkemesi) dava açılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şahin, terör eylemlerinin kınanmamasının siyasi partilerin kapatılması için AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından bir gerekçe olarak kabul edildiğini söylemişti. Şahin, siyasi parti üyeleri ile yöneticilerinin demokrasiye uygun şekilde çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirterek, söz konusu kişilerin terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olmamaları gerektiğini dile getirmişti.

Siyasi parti üyeleri ile yöneticilerinin Türkiye'nin bütünlüğünü yok etmeyi hedeflememeleri gerektiğini aktaran Şahin, HDP (Halkların Demokratik Partisi) üyeleri ile yöneticilerinin hem açıklamalarıyla hem de eylemleriyle hukuk kurallarına ve demokrasiye aykırı bir şekilde hareket ettiklerini ifade etmişti. Şahin, söz konusu kişilerin terör örgütü PKK ile beraber hareket ettiklerini belirterek, örgütün uzantısı olarak çalışmalar yürüttüğü ve Türkiye'nin bütünlüğünü yok etmeyi hedeflediği tespit edilen HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılması için AYM'de (Anayasa Mahkemesi) dava açıldığını duyurmuştu.

Yüce Divan olarak yargılama yapacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasına yönelik hazırlanan iddianame, AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) gönderildi. Söz konusu iddianamede, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) "terör örgütünün odağı haline geldiği" ileri sürüldü. AYM (Anayasa Mahkemesi) konuya ilişkin yargılamayı Yüce Divan sıfatı ile gerçekleştirecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, AYM'de (Anayasa Mahkemesi) dava iddianamesi olarak görülecek. AYM (Anayasa Mahkemesi) tarafından belirlenecek olan bir tarihte yargılama süreci başlatılacak.

HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) savunma talep edilecek. Söz konusu siyasi parti tarafından Yüce Divan'da savunma yapılacak. AYM (Anayasa Mahkemesi), HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) "terör örgütünün odağı haline gelip gelmediğine" yönelik karar alacak. Odak olduğuna dair bir karar alınması durumunda HDP (Halkların Demokratik Partisi) kapatılabilecek. Odak seviyesine göre HDP'lilerin (Halkların Demokratik Partisi) bazıları hakkında siyaset yasağı getirilebilecek, partinin kapatılması yerine Hazine'den aldığı yardım kesilebilecek. Partinin kurucularına yönelik bir siyaset yasağının getirilmesi de ihtimaller arasında yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 11:30