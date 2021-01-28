Kocaeli’de Bir Tarikat Lideri Dernek Bahçesine Gömüldü, Polisle Müritler Arasında Gerginlik Çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Gülzar-ı Hacegan Vakfı İlim, İrfan Derneği adı altında faaliyet gösteren tarikatin lideri olan ve kendini şeyh olarak tanıtan Yusuf Tellioğlu, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hayatını kaybetti. Bunun ardından tarikat üyeleri, Tellioğlu’nun cenazesini Kartepe’de düzenlenen törenin ardından derneğin önündeki boş alana defnetti. Ancak resmi olarak cenazenin, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’na defnedilmesi gerekiyordu, bu nedenle cenazenin dernek bahçesine defnedilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada cenazenin mezarlığa taşınması kararı alındı.

40 kişi gözaltına alındı

Kararın çıkmasının ardından dernek bahçesine giden polisler ve belediye ekipleri ile, tarikat üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, yaşanan olaylarda 40 kişiyi gözaltına aldı. Dernek üyelerinin mezarlık yolunu kapatmasının ardından çevik kuvvet sevk edildi. Tellioğlu’nun naaşı, Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı’na götürüldü.