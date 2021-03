Koca, haftalık vaka sayılarını duyurdu!

Türkiye'de şehirlere göre haftalık vaka sayıları duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirlere göre her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayılarının bulunduğu haritaya yer verdi. 6-12 Mart dönemine ait haritayı paylaşan Koca, vatandaşların önlemlere riayet etmesiyle normalleşmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Samsun'da ciddi artış

6-12 Mart döneminde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının en fazla olduğu şehir Samsun oldu. Bir önceki hafta her 100 bin kişide 348 vaka tespit edilen Samsun'da son haftada her 100 bin kişide 458 vaka tespit edildi. İkinci sırada yer alan Sinop'ta her 100 bin kişide 345 vaka tespit edildi.

200 sınırını geçen iller şöyle:

6-12 Mart döneminde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 200'den fazla olan şehirler; Kilis, Konya, Edirne, Balıkesir, Yalova, Tokat, Trabzon, Giresun ve Ordu olarak kayıtlara geçti.

Kilis'te her 100 bin kişide 255,62 vaka, Konya'da her 100 bin kişide 203,91, Edirne'de her 100 bin kişide 200,36, Balıkesir'de her 100 bin kişide 257,60, Yalova'da her 100 bin kişide 200,33, Tokat'ta her 100 bin kişide 243,53, Trabzon'da her 100 bin kişide 222,32, Giresun'da her 100 bin kişide 296,84, Ordu'da her 100 bin kişide 248,62 vaka tespit edildi.

Vaka sayısının en az olduğu şehirler şu şekilde:

6-12 Mart döneminde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının en az olduğu şehirler; Hakkâri, Şırnak ve Siirt olarak kayıtlara geçti. Hakkâri'de her 100 bin kişide 7,84, Şırnak'ta her 100 bin kişide 4,46, Siirt'te her 100 bin kişide 2,11 vaka tespit edildi.

3 büyükşehirde durum nasıl?

Bir önceki hafta her 100 bin kişide 111,57 vaka saptanan İstanbul'da 6-12 Mart döneminde her 100 bin kişide 178,75 vaka tespit edildi.

Ankara'da 6-12 Mart döneminde her 100 bin kişide 68,5 vaka tespit edilirken, İzmir'de 6-12 Mart döneminde her 100 bin kişide 78,57 vaka belirlendi.

100 sınırını geçen şehir sayısı 14'e düştü

Türkiye'de 6-12 Mart dönemine ait haritada vaka sayılarında ciddi bir artış yaşandığı fark edildi. Her 100 bin kişide 300 sınırını ve 400 sınırını geçen birer şehir var. Her 100 bin kişide 200 sınırını geçen şehir sayısı 9'a çıktı. Her 100 bin kişide 100 sınırını geçen şehir sayısı ise 14'e düştü.