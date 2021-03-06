Koca, "Beklediğimiz Cumartesi geldi" diyerek uyardı!

Türkiye'de kademeli normalleşme kapsamında mavi ve sarı kategoride yer alan şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı. Turuncu ve kırmızı kategoride yer alan şehirlerde ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sadece Cumartesi günü için kaldırıldı. Söz konusu şehirlerde sokağa çıkma yasağı Pazar günleri sürecek.

Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, beklenen Cumartesi'nin geldiğini belirterek, bunun devam edebilmesi için vatandaşların tedbirlere uymaları gerektiğini ifade etti.

Koca, koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesini "tedbirlere riayet etmenin ödülü" olarak değerlendirdi. Sıkıntılı günlere dönüş yolunun kapatılması gerektiğini aktaran Koca, dışarı çıkan herkesin maske takması gerektiğini kaydetti.

İstanbul Valisi Yerlikaya da mesaj paylaştı

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelede bir senenin geride bırakıldığını hatırlattı. Yerlikaya, koronavirüsün yorulmak bilmediğini belirterek, koronavirüsün hiç izin yapmadığını ifade etti. Koronavirüsün ne tatil, ne bayram, ne cenaze ne de düğün demediğine dikkat çeken Yerlikaya, koronavirüsün dirençli olduğunu ancak İstanbul'un da onunla mücadelede dirençli olduğunu dile getirdi.

"Hedef mavi"

Yerlikaya, İstanbul'un dirençli olmayı sürdüreceğini belirterek, 1 Mart Pazartesi günü itibarıyla Türkiye'nin kontrollü normalleşme sürecine adım attığını söyledi. İstanbul'un yüksek riskli şehirler arasında yer aldığını ve turuncu kategoride bulunduğunu belirten Yerlikaya, bununla yetinmeyeceklerini ve mavi kategoriye girmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yerlikaya, hem kapalı hem açık ortamlarda hijyen, fiziki mesafe ve maske tedbirlerine riayet edilmesi gerektiğini kaydederek, bu şekilde vatandaşların kendilerini, ailelerini ve İstanbul'u korumuş olacaklarını söyledi.

"Yüzde 50'yi aşmayın"

Esnafların müşterilerini, müşterilerin de esnafları özlediğini belirten Yerlikaya, yeniden başa dönülmemesi için HES (Hayat Eve Sığar) koduna dikkat edilmesi ve yüzde 50'lik kapasitenin geçilmemesi gerektiğini ifade etti. Yerlikaya, işletmelerin tüm önlemlere riayet etmeleri gerektiğini kaydederek, söz konusu işletmelere yönelik sık sık denetim yapılacağını dile getirdi. İşletmelere güvendiğini aktaran Yerlikaya, İstanbul'a bu konuda inandığını ve hep beraber koronavirüsün üstesinden gelineceğini söyledi.

Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 11 bin 302 vaka tespit edilirken, 7 bin 711 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 698 olarak açıklandı.

Türkiye'de iller risk durumlarına göre; "düşük riskli", "orta riskli", "yüksek riskli" ve "çok yüksek riskli" olmak üzere 4 kategoriye ayrıldı. Bundan sonra önlemler vaka sayılarına göre şehir bazında ya artırılacak ya da esnetilecek. Bu nedenle her vatandaş kendi şehrinin kaderini belirlemiş olacak.