Koç Burcu Mayıs Ayı Burç Yorumu! Koç Burcu Mayıs 2021

Koç burçları ve yükselen burcu koç olanlar Mayıs ayında yakın çevreleri ile güçlü bir iletişim kurabilir ve sevdikleri ile bir araya gelebilir. Bunun yanı sıra Merkür ve Venüs'ün de ikizler burcuna geçmesi ile birlikte hem maddi hem de manevi açıdan olumlu gelişmeler meydana gelebilir. Bunun yanı sıra arkadaşlık teması da koç burçları için mayıs ayında gündemde yer alırken meraklı ve bilgili birlikteliklerden faydalı sonuçlar çıkması olasıdır. Kariyer hayatında ya da sosyal statü ile ilgili konularda ise zor bir şekilde hayata tutunmaya çalışılabilir ve iş konularında bazı zorluklar ile karşılaşılabilir.

11 Mayıs tarihinde ise boğa burcunda yaşanacak olan yeniay ile birlikte bazı kazanç kapıları koç burçları için açılabilir ve yatırım fırsatı yakalanabilir. 14 Mayıs tarihinde ise Jüpiter'in balık burcuna geçişi ile birlikte geçmişten gelen yaralar sarılmaya başlanabilir ve artık eski konular bir tarafa bırakılabilir. Bu gelişmeler yaşanırken koç burçları ihtiyacı olan her şeyin ve ilaçlarının kendileri olduğunun farkına varacak ve akışa teslim olmaya çalışacaktır. Hayat da bunu başaran koç burçlarının farkındalıklarının arttırılmaları ile birlikte onlara yardımcı olacak ve önlerine fırsatlar çıkaracaktır.

20 Mayıs tarihine gelindiğinde ise Güneş’in ikizler burcuna geçişi bazı günlük işleri işaret edebilir. Uzun zamandır akılları kurcalayan problemler ve çözümleri ile ilgilenilebilir. Yine ayın sonuna yaklaşıldığı zaman yakın çevre ve akrabalar ile ilgili konular da gündemde yer tutacaktır.

Geçtiğimiz sene 2020 yılının yaz aylarından beri bugüne kadar ileri hareketine devam eden Satürn ise 23 Mayıs'ta geri hareketine başlayacaktır. Bu süreçte o tarihte olan konular ile ilgili sonuç ve detayları incelemek için verilen emekler ve harcanan çabalar ile ilgili düşünülmesi gerekmektedir.

Mayıs ayının son günlerine yaklaşıldığında ise koç burçları için tavsiye edilen sosyal çevrelerinden ve arkadaşları ile olan ilişkilerden uzakta kalmaktan kaçınılması olacaktır. 26 Mayıs tarihinde yaşanacak olan yay burcundaki ay tutulması ise geçmişin karanlığın örtecek ve gelecekte aydınlığa kavuşmak için yardımcı olacaktır.