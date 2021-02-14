Koç Burcu Mart Ayı Yorumu

Uzman astrolog Aygül Aydın, koç burçları için Mart ayını yorumladı. Koçların yönetici gezegenleri olan Mars’ın 17 Mart tarihinde oğlak burcuna geçişi, bu ay koçlar için daha fazla çalışıp kariyerleri ile ilgileneceği alanları gösteriyor. Koçlar, Mart ayında düzenli bir şekilde çalışıp, azimli bir şekilde ilerlerse onlar için başarı ve mutluluk kaçınılmaz bir şekilde elde edilecek.

2 Mart tarihinde ise başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte iş hayatında koç burçları birtakım sorumluluklar üstlenip çalışma hayatlarında daha fazla aktif hale gelebilirler. Koçların kararlı bir şekilde istedikleri konu üzerinde devam etmeleri onlara istediklerini verecektir. Yine 2 Mart tarihinde Başak burcundaki dolunay, onlara bu dönemde terfi ya da yoğun bir şekilde gelen iş teklifleri konularını gündeme getirebilir. Gelen teklifler iyi bir şekilde değerlendirilmeli ve cesaretli olunması tavsiye edilmektedir. 6 Mart 2021 tarihinde ise Merkür’ün koç burcuna geçecek olması koçların iletişim ile ilgili olan konularını gündeme getirecektir. Kendilerini daha rahat bir şekilde ifade edebilecekleri bir sürece giriş yapan koçlar, sorun yaşadıkları bir ilişkileri varsa bu dönemde doğru bir iletişim ile engelleri açabilecekler.

17 Mart tarihinde ise balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay, koçlar için finansal konularda fırsatlara işaret ediyor. Kendilerini yenilemek ve bazı değişimler karşısında daha rahat bir şekilde davranmak onları yeni bir döneme hazırlamakta. 24 Mart tarihi sonrası için ise bazı konularda mücadele etmek ve ulaşılmak istenen hedefleri gözden geçirmek koç burçları için gündemde olabilir. Ayın son gününde gerçekleşecek olan terazi burcundaki dolunay ise koçların ilişkilerinde ani değişiklikler yaşanmasına sebebiyet verebilir. Bitti dediğiniz anda ya da yolun sonu olduğunu hissettiğiniz zamanlarda önemli şans ya da fırsatlar ile karşılaşmak koç burcunun ay sonunda yaşaması olası bir tablodur.

Beklenmedik bir şekilde karşılarına çıkan fırsatlar, koçların kendilerini şanslı hissetmesini sağlayacaktır. Kötü görünen ancak sonuçlandırılması gereken konular da olaya dair heyecanın kaybedilmemesi ve sabırla çalışmaya devam etmek oldukça önemlidir. Koçlar ikili ilişkilerinde de var olan dengenin değişebileceği sürpriz olayları tecrübe edebilir ve şu ana kadar bekleyip sabır gösterdikleri olaylarda karşılıklarının görebilirler.