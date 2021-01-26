Koalisyon krizi hükümeti düşürdü!

İtalya'da bir süredir koalisyon krizi yaşanıyordu. 13 Ocak 2021 tarihinde dörtlü koalisyonun bozulması üzerine yaşanan kriz bir türlü aşılamadı. Bugün Başbakan Conte ile hükümeti, krize dayanamayarak istifa etmek zorunda kaldı. Söz konusu ülkede cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından oluşturulan 66'ıncı hükümet de dağılmış oldu. İtalya'da yeni hükümet oluşturulmasına ilişkin olanakları ele almak üzere görüşmelerin yarın başlayacağı ifade edildi. İtalya'da hükümet krizinin, koronavirüs ile birlikte ağır ekonomik durgunluğun yaşandığı bir süreçte gerçekleşmesi istikrarsızlık kaygılarına neden oluyor.

Erken seçim yapılabilir mi?

İtalya'da yeni hükümetin kurulması konusunda bir çözüm getirilememesi durumunda erken seçim yapılabilir. İtalya'da yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, erken seçime gidilmesi durumunda muhalefette bulunan sağ ittifakın zafer elde etmesi bekleniyor.

Koalisyon krizi nasıl başlamıştı?

İtalya'da koalisyon hükümetinin ortaklarından biri olan Yaşayan İtalya Partisi, 13 Ocak 2021 tarihinde krizi başlatan bir hamlede bulunmuştu. Söz konusu parti, koalisyon hükümetine olan desteğini çekmişti. Yaşayan İtalya Partisi lideri Renzi, AB'den (Avrupa Birliği) gelen ve 209 milyar Euro değerinde olan pandemi yardım fonunun idaresi gibi konularda Başbakan Conte ile fikir ayrılığına düşmüş, bunun üzerine hükümetten çekilmeye yönelik karar aldıklarını bildirmişti.

İtalya'da 5 Yıldız Hareketi ile Demokrat Parti, hükümetin büyük ortakları olarak nitelendiriliyordu. Demokrat Parti'de senelerdir siyasi kariyerini yürüten Renzi, koalisyon hükümetinin oluşturulması üzerine Demokrat Parti'den ayrılmıştı. Renzi, bunun üzerine Yaşayan İtalya isimli bir siyasi parti kurmuştu. Söz konusu parti, Özgürler ve Eşitler Partisi'yle beraber hükümetin küçük ortağı olmuştu.

Yaşayan İtalya Partisi'nin desteğini çekmesi, koalisyon hükümetinin Senato'da mutlak çoğunluğu yitirmesine yol açmıştı. Hükümet, parlamentoda gerçekleştirilen güven oylamaları sırasında Yaşayan İtalya Partisi'nin çekimser olması üzerine basit çoğunluk sağlamıştı.

Mutlak çoğunluğun yitirilmesi üzerine Conte hükümeti bir çözüm aramıştı. Hükümeti destekleyecek senatör arayışına yoğunlaşan Conte, istifadan uzak durmaya çalışmıştı. Fakat söz konusu arayışın başarıya ulaşmaması nedeniyle dün istifa etmeye yönelik karar almıştı.

Conte yeni bir hükümet kurabilir mi?

Yaşanan gelişmelerin ardından Conte tarafından yeni bir hükümet kurulabileceği iddia ediliyor. Geniş katılımlı bir hükümet kurabileceği belirtilen Conte'nin söz konusu hükümete hem Yaşayan İtalya Partisi'nden hem de merkez-sağdan destek bulmaya çalışacağı tahmin ediliyor. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumunda söz konusu isim, 2018'de düzenlenen seçimlerin ardından oluşturulan 3 hükümetin de başkanı olmuş olacak. Conte, İtalya'da herhangi bir siyasi partiye mensup değil ancak 5 Yıldız Hareketi'ne daha yakın olduğu söylenebilir. 5 Yıldız Hareketi tarafından 2018 senesinde Lig ile beraber oluşturulan koalisyona Conte başbakanlık yapmıştı. Hükümet, 461 günün ardından dağılmıştı. Haydi İtalya Partisi'nin lideri Berlusconi, geniş katılımlı bir hükümet oluşturulması fikrine yeşil ışık yakıyor. Bu ihtimal, İtalyan medyasında "Ursula Koalisyonu" şeklinde nitelendiriliyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 17:04