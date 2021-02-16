KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçilemez!

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Cumhurbaşkanı Tatar, BM (Birleşmiş Milletler) nezdinde Kıbrıs meselesine ilişkin gayri resmî 5+1 toplantının düzenlenmesine ilişkin teşebbüslerin bir süredir gündemde olduğuna dikkat çekti. Tatar, son dönemde GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından provokasyonların artarak sürdüğünü belirtirken, Rumların Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki garantörlüğüne son verilmesini ve TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) adadan çekilmesini istediklerini hatırlattı.

"Rumların zihniyeti değişmiyor"

Rumların "egemen eşitlik" isteğini reddettiğini vurgulayan Tatar, Rum müzakereci Mavroyannis'in "bu isteğin memleketin sonunu getireceğine" dair ifadelerini hatırlattı. Tatar, buradan da anlaşılacağı üzere Rumların zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve bundan sonra da değişeceğini düşünmediğini dile getirdi.

"Rumları Kıbrıs'ın tek sahibi olarak görüyorlar"

Söz konusu Rum müzakerecinin açıklamalarına göre Rumların Kıbrıs'ın tek sahibi olarak görüldüğünü ve Kıbrıs Türklerinin ise azınlık olarak nitelendirildiğini belirten Tatar, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) lideri Anastasiadis'in sık sık "Kıbrıs Türklerinin azınlık olduğuna ve bu nedenle siyasi eşitlik ve egemenlik bakımından hiçbir hakka sahip olmadıklarına" ilişkin ifadeler kullandığını da anımsattı. Tatar, böylece Rumların ne kadar ırkçı bir zihniyete sahip olduklarının da anlaşıldığını söyledi.

"Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçilmesi mümkün değil"

TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) Kıbrıs'taki varlığı ile Türkiye'nin garantörlüğünden hiçbir şekilde vazgeçilemeyeceğine dikkat çeken Tatar, siyasi eşitlik ve egemenlik ilkelerinin de KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) kırmızı çizgileri olduğunu kaydetti. Tatar, bunlardan geri adım atmanın Rumların egemenliğine onay verilmesi manasını taşıyacağını dile getirdi.

Senelerdir Kıbrıs meselesine ilişkin müzakerelerin ve görüşmelerin GKRY'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) olumsuz tavırları ve çağ dışı zihniyeti nedeniyle tıkandığını ifade eden Tatar, federasyon temelli çözümün geçersiz hale geldiğini aktardı. Tatar, eşit haklara sahip iki devletli çözümün KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) tarafından ortaya atıldığını söyledi.

"Türkiye destek veriyor"

Söz konusu çözüme Türkiye tarafından da destek verildiğini kaydeden Tatar, uluslararası arenada da eşit haklara sahip iki devletli çözüme destek verildiğini belirtti. Tatar, GKRY'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) kasıtlı olarak onaylanamaz isteklerde ve provokasyonlarda bulunduğunu ve bu şekilde gerginliği artırdığını söyledi.

"Eşit iki ayrı devlet için çaba harcayacağız"

Eşit iki ayrı devletli çözümün uygulanmasını umut ettiklerini kaydeden Tatar, GKRY'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) bütün provokasyonlarına rağmen söz konusu çözüm için çaba harcamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Miçotakis "işgal" demişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığı için "işgal" ifadesini kullanmış ve bunu sona erdirmeyi hedeflediklerini söylemişti. Anastasiadis ise garantörlük sisteminin "çağ dışı" olduğunu ileri sürerek, söz konusu sistemin sona erdirilmesine ve TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) Kıbrıs adasından çekilmesine yönelik bir çözüm beklediklerini söylemişti.