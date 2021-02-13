KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: ‘Kapalı Maraş Sivilleştirilecek’

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve KKTC’de önemli sorunlardan biri olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na gelen başvurularla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taşınmazların iadesiyle ilgili olarak “Bizim önceliğimiz iade yönünde, çünkü tazminatın finansmanı çok zor. Oradaki Rum veya İngiliz veya her kimse iade aldıktan sonra satabilir. Malların değerlerini bulabilmesi için altyapı çalışması, kanalizasyon ve yol çalışması yapıyoruz” diyen Tatar, mülk iadelerinin gerçekleşmesi için Maraş’ın askeri bölge statüsünden çıkması gerektiğini ifade etti.

Maraş’ın askeri bölge statüsü kalkacak

Ersin Tatar, gazetecilerin “Maraş’ın askeri bölge statüsü kalkacak mı” sorusuna ise “Evet, yasal altyapısı hazırlanıyor” şeklinde yanıt verdi. Kapalı Maraş bölgesinin askeri statüsünün kaldırılması ile ilgili olarak Ersin Tatar, “Askeri bölge sivil bölgeye dönüştürülecektir. O zaman yapılacak işler daha rahat yapılacak. Şu anda adım atmak için çok erken orada. Dört yüz tane kasa var şu an orada, içlerinde kimse ne olduğunu bilmiyor. Önce kasaların sahiplerini bulalım dedik. O kasaları alıp banka kasasına yerleştirelim ve sonra orayı sivile dönüştürelim dedik hatta. Çünkü o zaman asker tüm gün beklemeyecek orada, Kuzey Kıbrıs'ın her bölgesi gibi sivillere açık bölge olacak. Sivilleştirilmesi için yasal veya anayasal engel yok. Çok uzun sürmeyecek” şeklinde konuştu.

‘İki devletli çözümde ısrar edeceğiz’

Tatar, üniter bir devlet konusunun Kıbrıs’ta söz konusu olmadığını belirterek, “Kıbrıs eski Kıbrıs değildir, şartlar değişmiştir, halklar da değişmiştir. 1960'larda insanlar birbirini tanıyordu. Şimdi bizim tarafta Rum tarafını tanıyan çok az insan var. Genel anlamda benim o tarafa gittiğim yok, onların bu tarafa geldiği yok. İnsan farklı, din farklı, kültür farklı. Geçmişin verdiği sıkıntılar var, acımasız olaylar var. Sen bu iki halkı nasıl birleştiriyorsun? Mümkünatı yok. Artık iç içe ve üniter bir devlet yapısı bizim için asla kabul edilebilir değildir.” dedi.