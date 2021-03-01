KKTC Başbakanı Saner: Türkiye'den söz aldık, aşısız kalmayacağız!

KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Başbakanı Saner, ülkesinde koronavirüse karşı yürütülen toplu aşılama programına ilişkin açıklamada bulundu. Saner, 20 yaş üstü vatandaşlara iki ay içerisinde aşı yapılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

"80 bin doz CoronaVac geldi"

KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ekonomiyi canlandırmak için ciddi bir çalışma gerçekleştirildiğini aktaran Saner, koronavirüse karşı aşılama programının hazırlandığını ama söz konusu programa tamamen riayet edildiği hususunda endişelere sahip olduğunu belirtti. Saner, 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıklara sahip olan vatandaşlara öncelik verdiklerini belirterek, şu ana kadar KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 80 bin doz Çin aşısı (CoronaVac) geldiğini söyledi. AB'den (Avrupa Birliği) 7 bin doz aşı geldiğini aktaran Saner, ikinci dozları uygulayabilmek için 8 bin doz aşıya sahip olduklarını kaydetti.

"45 bin vatandaş aşılanmış olacak"

Saner, şu anda 10 bin doz aşıya daha gereksinim duyduklarını belirterek, ikinci dozların Mart ayının bitimine kadar tümüyle uygulanması için 10 bin aşının gelmesi durumunda KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 45 bin vatandaşa yönelik aşılama sürecinin tamamlanacağını söyledi.

"Aşısız kalmayacağımıza dair söz aldık"

KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 8 Mart gününe kadar kapalı tutulmasına karar verilen ilkokullar ile ortaokulların durumuna ilişkin kararın gelecek hafta yeniden ele alınacağını belirten Saner, önümüzdeki hafta aşılama programına ilişkin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüşmede bulunduğunu belirterek, kendisinden ülkesinin aşısız bırakılmayacağına dair söz aldığını ifade etti.

"Güneye göre daha iyiyiz"

Aşı tedariki konusunda dünya genelinde sorunlar yaşandığına ve 130 ülkede hala aşı olmadığına dikkat çeken Saner, KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) olarak GKRY'e (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) aşılama konusunda daha iyi durumda olunduğunu söyledi.

"Çok kritik gelişmeler yaşanabilir"

Saner, gelecek hafta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette aşılama hususunda çok kritik gelişmelerin yaşanabileceğini belirterek, bunu şimdiden duyurmak istediğini dile getirdi.

KKTC'de koronavirüs tablosu

KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) şu ana kadar 3 bin 416 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı gerçekleşti.