Kızının Regl Olduğunu Instagram’dan Duyuran Düvenci Sosyal Medyanın Gündemi

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, renkli ve mutlu yaşamlarıyla her zaman ön planda olan örnek bir çift. Düvenci’nin son hareketi ise gündeme damgasını vurdu. Sosyal medyada kızının hakkında yazdığı duygu dolu mesajlarla bilinen Düvenci bu defa farklı bir şekilde gündeme geldi.

Kızının genç kız, yani regl olduğunu duyurdu

Ceyda Düvenci bugünkü paylaşımında, kızının fotoğrafının altında “Gün senin günün… gözümde mutluluk gözyaşları… bal köpüğüm genç kız oldu… gelsin ritüeller… kutlayalım yeni zamanını” ifadesini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü!

Düvenci’nin kızının regl olmasını paylaşması, Instagram’da kendisini takip eden kişileri de ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu paylaşımı doğru bulmazken, bazıları ise destek verdi.