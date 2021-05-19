Kızını Taciz Eden Adamı Çekiçle Öldüren Baba Hakkında Alınan Karar Belli Oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen dehşet verici olayda 3 sene önce herkesin adeta kanını donduran gelişmeler yaşanmıştı. Kızını mesaj ile taciz eden ve tehditlerde bulunan Tamer Çetin’i bir lokantada bulunduğu sırada silahla vurup ardından çekiçle öldüren baba Kadir Işık hakkında 12 yıl 1 ay olmak üzere hapis cezası verildiği haberine ulaşılmıştı. Verilen bu karar ise Kadir Işık’ın avukatı ve savcının vermiş olduğu itiraz ile İstinaf Mahkemesi’ne taşınmış ve yeni gelişmeler merak konusu olmuştu. Edinilen son bilgilere göre ise kızını mesaj ile taciz eden ve tehditlerde bulunan adamı öldüren baba Işık hakkında 5 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta yaşanan olayda 34 yaşındaki Tamer Çetin’i öldürdüğü öne sürülen 49 yaşındaki Kadir Işık’a, kasten adam öldürme suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu ceza, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu ve son duruşmada Kadir ışık hakkında 5 yıl hapis cezası kararı verildiği öğrenildi. Olay, 5 Haziran 2018 senesinde yaşanmış ve İsmetpaşa Mahallesi'nde bir lokantanın ikinci katında bulunan Tamer Çetin'e baba Kadir Işık, ruhsatlı tabancası ile ateş etmiş sonrasında da çekiçle vurmuştu. Önce ruhsatlı tabanca ile ateş edilen sonrasında da çekiçle vurulan Tamer Çetin ambulans ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüş ve orada tedavi altına alınmıştı. Hastaneye ise Tamer Çetin hakkında hayati tehlikesi yoktur raporu verilmiş fakat Çetin birkaç saat sonra hayatını kaybetmişti.

Baba Kadir Işık, duruşmada şahsa engel olmaması durumunda ailesine katliam yapacağını belirtmiş ve bu durumun kabul edilmese dahi yaşadıkları karşısında kaygı, korku ve panik halinde bulunduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini söylemişti. Bunun yanı sıra duruşmada son sözü sorulan Kadir Işık kesinlikle öldürme kastı ile hareket etmediğini de ifade etti.