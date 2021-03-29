Kız Arkadaşına Beyzbol Sopası İle Saldıran Erkek Arkadaş Gözaltına Alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yine kadına şiddet gündeme geldi. Bir erkek kız arkadaşını darp etti. Kız arkadaşı Zeynep Ç.'yi sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesi ile eline geçirdiği beyzbol sopasıyla darp ettiği öne sürülen Berk Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Korkunç olay geçen salı günü meydana geldi, Zeynep Ç.' (24) isimli genç kadına beyzbol sopası ile saldıran ve geçen cuma günü adliyeye sevk edilen erkek arkadaş Berk Ö. tutuklandı.

Yaşadığı korkunç olaya ilişkin konuşan Zeynep Ç (24), "Koluma, göğsüme, bacaklarıma, belime beyzbol sopasıyla vurarak, 4-5 saat boyunca beni darp etti. Çok korktum, hala kendime gelmeye çalışıyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz direkt İstanbul'a, ailemin yanına geldim. Ben yoldayken annemi arayıp, 'Kızını dövdüm, ama önce nedenini bir sor, ben haklıydım' tarzında şeyler söylemiş. Umarım hak ettiği cezayı bulur" dedi. Genç kadın gördüğü şiddet karşısında hemen harekete geçti ve haksız yere uğradığı şiddeti gerekli yerlere giderek şikayette bulundu.

Geçtiğimiz hafta salı günü, Nergis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada barista olarak çalışan Zeynep (24) ile aynı kafeterya da çalışan erkek arkadaşı Berk Öcalan arasında geçen 23 Mart'ta Nergis mahallesinde beraber yaşadıkları evde tartışma çıktı ve tartışma büyüyerek kavgaya dönünce. İddiaya göre erkek arkadaş Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırmaya başladı, evde bulunan beyzbol sopasını eline geçirip genç kadına ile vurmaya başladı. Beyzbol sopası ile aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp gördüğüne ilişkin darp raporu aldı. Sonrasında polise giden 24 yaşındaki genç kadın Zeynep Ç., erkek arkadaşı Berk Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı olduğu öğrenilen Berk Ö.yü gözaltına aldı.