Kısmi Kapanma Etkili Oldu Mu? Yeni Tedbirler Alınacak Mı?

Son olarak gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından alınan kararlar kamuoyuna bildirilmiş ve 81 il genelinde 2 hafta süreli olarak kısmi kapama uygulaması başlamıştı. Alınan kararlar ile birlikte kısmı kapanma uygulamasına geçilmesi ile açıklanan pozitif vaka ve vefat sayısında bir azalma görünmesi amaçlanmıştı. Ancak gerçekler bu durumun tersini yansıttı.

Ülke genelinde son birkaç gündür vaka sayısının 55 bin civarında seyrettiği vatandaşın dikkatini çekti. Korona virüs sebebi ile vefat sayısının da pandemi sürecinin başından beri ilk defa 300'ün üzerine çıktığı açıklanan tablolarda öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Her gün akşam saatlerinde açıklanan korona virüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 korona virüs testinin yapıldığı ve 55 bin 149 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Yine son 24 saatte 341 kişinin vefat ettiği haberi öğrenilirken hasta sayısı ise 2862’ye ulaştı. Bunun yanı sıra korona virüs tedavisi ya da karantina süresi sona erip iyileşen hasta sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye yükseldi ve bu bilgi tablonun en önemli bilgileri arasında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarının kontrol altında tutulması amacıyla alınan kısmi kapanma tedbirleri hakkında yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapmış olduğu konuşmada korona virüs pozitif vaka sayısındaki artışın en yüksek olduğu Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kırklareli illerinin valileri ve sağlık müdürleri ile online olarak bir toplantı gerçekleşti ve pandemi sürecinde alınan tedbirleri değerlendirme altına aldı.