Kısıtlama İhlalleri: Bir Haftada 31 Bin Kişiye Para Cezası Verildi

Koronavirüs pandemisi kapsamında, hafta içleri akşam 9’dan sonra ve hafta sonları tamamen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Ancak düzenli kontrol yapan emniyet güçleri, birçok kişiye kısıtlamaları ihlalden ceza yazmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı, kovid-19 salgını kapsamında toplum sağlığının korunması adına uygulanana kısıtlamaların devam ettiğini hatırlattı. Bakanlık bu kapsamda hafta için 21.00 ile 05.00 saatleri, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının olduğunu yeniden hatırlattı ve bu kısıtlamalara uymayanlara işlem yapıldığını ifade edildi.