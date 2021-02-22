Kısıtlama İhlalleri: Bir Haftada 31 Bin Kişiye Para Cezası Verildi

Koronavirüs pandemisi kapsamında, hafta içleri akşam 9’dan sonra ve hafta sonları tamamen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Ancak düzenli kontrol yapan emniyet güçleri, birçok kişiye kısıtlamaları ihlalden ceza yazmayı sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı, kovid-19 salgını kapsamında toplum sağlığının korunması adına uygulanana kısıtlamaların devam ettiğini hatırlattı. Bakanlık bu kapsamda hafta için 21.00 ile 05.00 saatleri, hafta sonu ise Cuma akşamı 21.00 ile pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının olduğunu yeniden hatırlattı ve bu kısıtlamalara uymayanlara işlem yapıldığını ifade edildi.

31 bin kişiye işlem yapıldı

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, ”Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Kısıtlamalara uymayan toplam 31 bin 197 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.” ifadeleri kullanıldı. Son bir hafta içinde kısıtlama ihlallerinden dolayı on milyonlarca lira ceza yazıldığı ifade edildi.