Kısa Çalışma Ödeneği Mart Ayında Bitiyor Mu? Son Dakika Erdoğan Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Erdoğan'ın sesleniş konuşmasında salgın süreci, aşılama, alınan tedbirler ve destek ödemeleriyle ilgili birçok detay vardı. Bu açıkalamalardan bir tanesi de kısa çalışma ödeneği alanlarla ilgiliydi. Erdoğan yaklaşık 4 milyon vatandaşımızı yakından ilgilendiren bir kararı kamuoyuyla paylaştı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak; '' 3,7 Milyon çalışanımıza 30 Milyar TL’lik kısa çalışma ödeneği verdik. Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

KÇÖ UZATILMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde yapılan açıklamaya göre kısa çalışma ödeneğinin Mayıs ayına kadar uzatıldığının bilgisi verilmişti. Yapılan son dakika açıklamasıyla kısa çalışma ödeneği ödemelerinin bu ay itibariyle sona ereceği belirtildi. Böylece yardımlardan yararlanan 3,7 milyon vatandaşımız artık kısa çalışma ödeneği alamayacaklar.

CHP'DEN YIL SONUNA KADAR UZATILSIN TEKLİFİ

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) salgının belirsizliği ve işsizliği önlemek amacıyla kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 2021 yıl sonuna kadar uzatılmasını teklif etmişti. Komisyona sunulan kanun teklifiyle ilgili herhangi bir sonuç çıkmadı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla birlikte kısa çalışma ödeneği ödemelerinin son bulduğu kesinleşti.