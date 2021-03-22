Kırmızı Kategoride Bulunan İldeki 410 Kişiye Ceza Yazıldı!

Kırmızı kategoride bulunan Konya’da açıklanan denetim raporunda 410 kişiye ceza yazıldığı öğrenildi. Konya Emniyet Müdürlüğü, “çok yüksek riskli” bölgeler arasında bulunan kentte salgın ile mücadele kapsamında hafta sonu yapılan denetimlerin raporunu kamuoyu bilgisine sundu. Hafta sonu yasakları denetimlerinde 180 adet uyuşturucu hap, çok sayıda tabanca, 155 gram esrar, 3 milyon 550 bin adet boş makaron ve 10 ton 582 kilo toz deterjanın ele geçirildiği Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda açıklandı. Konya’da hafta sonu yasakları sırasında ele geçirilen yasa dışı maddeler ile ilgili 23 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranmakta olan 121 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Bunun yanı sıra kırmızı kategoride bulunan Konya’da iki gün içerisinde toplamda 410 kişiye para cezası uygulandığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerde Konya çok yüksek risk bulunduran iller arasında yer alıyordu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele-Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kurallara uymayan ve yasa dışı işler yürütmekte olan kişileri yakalamak adına denetimler gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağı zamanında yürütülen denetimler sırasında 180 adet uyuşturucu hap, 155 gram esrar, 3 milyon 550 bin adet boş makaron, çok sayıda tabanca ve 10 tın 582 kilo deterjan bulundu.

Polis ekipleri, kısıtlamalara rağmen mührü bozulan ruhsatsız eğlence mekanlarının açık olması nedeni ile Konya genelinde yaptığı denetimlerde 1 ruhsatsız açık iş yeri sorumlusuna 'Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak suçu ile adli işlem başlatılması kararı aldı.

Çok riskli iller arasında bulunan Konya’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 953 sürücüye hız sınırı ihlali, 7 sürücüye alkollü araç kullanmak, 678 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 403 sürücüye kırmızı ışık ihlali ve 3 sürücüye fazla yolcu taşıma suçundan toplamda 2 bin 44 sürücü hakkında işlem uygulandı. 92 aracın ise trafikten menedildiği öğrenildi.