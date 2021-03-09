Kırmızı ilde yeni karar: HES kodu zorunlu oldu!

Giresun, koronavirüs bakımından çok yüksek riskli şehirler arasında yer alıyor. Haritada kırmızı renkle gösterilen Giresun'da yeni tedbirler hayata geçirildi. Konuya ilişkin açıklama Giresun Valiliğinden geldi. Açıklamada, Vali Enver Ünlü'nün öncülüğünde İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun bir araya geldiği ifade edildi.

HES koduna bakılacak

Giresun'da 100 metrekarenin üstünde olan bütün iş yerleri, fabrikalar ve işletmelere girişlerde müşteri ya da çalışan ayrımı gözetilmeden girişlerde HES (Hayat Eve Sığar) koduna bakılacağı belirtildi. HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulamasında koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu tespit edilen vatandaşların güvenlik güçlerine ihbar edileceği kaydedildi.

Para cezası kesilecek

Söz konusu önlemlere riayet etmeyen vatandaşlara gerekli para cezasının kesileceğine dikkat çekildi. İhlâl durumu göz önünde bulundurularak gerekli işlemlerin uygulanacağı ve suç niteliğinde olan eylemler hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.

Sağlık Bakanı Koca tarafından 20-26 Şubat 2021 dönemine ilişkin paylaşılan haritaya göre Giresun'da 100 binde 264,71 vaka tespit edildi. Çok yüksek riskli şehirler arasında yer alan Giresun haritada kırmızı renkle gösterildi. Koca tarafından 27 Şubat-5 Mart 2021 dönemine ilişkin paylaşılan haritaya göre Giresun'da 100 binde 282,27 vaka tespit edildi.

Giresun'unda yer aldığı çok yüksek riskli şehirlerde kontrollü normalleşme

Giresun'un da aralarında yer aldığı çok yüksek riskli şehirlerde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin birtakım kararlar alındı. Söz konusu şehirlerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sadece Cumartesi günü için kaldırıldı. Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Haftanın 7 günü saat 21.00 ile saat 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Okul öncesi öğrencileri, ilkokul öğrencileri, 8'inci sınıf öğrencileri ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime geçti. Ortaokul öğrencileri ile lise öğrencileri uzaktan eğitime devam ediyor. Yalnızca lise öğrencilerine yönelik yüz yüze sınavlar yapılıyor. Restoran, tatlıcı, pastane, kafe, restoran, çay bahçesi ve kıraathane gibi işletmeler kapalı. Halı sahalar ve yüzme havuzları da faaliyet gösteremiyor.

20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı sürüyor. Söz konusu vatandaşların 3 saat olan sokağa çıkma süreleri 4 saate çıkarıldı. Düğün ve nikâhlar en fazla bir saat süreyle gerçekleştirilebiliyor. Katılımcı sayısının ise maksimum 50 kişi olmasına izin veriliyor.