Kırmızı ilde "14 gün boyunca evden çıkmayın" uyarısı!

Amasya, koronavirüs riski bakımından "çok yüksek riskli şehirler" arasında yer alıyor. Söz konusu şehir, risk haritasında kırmızı renkle gösteriliyor. Amasya Valiliği öncülüğünde Amasya'da seferberlik başlatıldı. Koronavirüs vakalarının kontrol altına alınabilmesi için 14 gün boyunca vatandaşlardan dışarı çıkmamaları talep edildi. Sağlık Bakanı Koca tarafından paylaşılan haritaya göre, 100 binde 110,5 vakanın tespit edildiği Amasya, çok yüksek riskli şehirler arasına girdi. Amasya Valisi Masatlı, şehir genelinde önlemlerin sıkılaştırıldığını ve seferberlik başlatıldığını dile getirdi.

"Mutasyonlu koronavirüs bize de sıçradı"

Masatlı, Amasya'da hem denetimlerin hem de dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğüne dikkat çekti. Türkiye'de koronavirüsle mücadelenin bir yıldır sürdüğünü belirten Masatlı, kamu personeli ve vatandaşlar başta olmak üzere herkesin mümkün olduğu kadar çaba harcadığını ama mutasyonlu koronavirüsün tespit edilmesi üzerine özellikle Karadeniz Bölgesi'nde vaka sayılarının ciddi derecede arttığını söyledi. Masatlı, Amasya'nın Karadeniz güzergâhında yer alması ve geçiş noktasını oluşturması nedeniyle mutasyonlu koronavirüsün buraya da sıçradığını dile getirdi.

"İlişkiler uzaktan sürdürülmeli"

Koronavirüsün bulaş hızını azaltmak için çalışmaya devam ettiklerini aktaran Masatlı, Amasya'da yaşayan insanların hijyen, fiziki mesafe ve maske tedbirlerine riayet etmeleri gerektiğini söyledi. Masatlı, Amasyalıların mecburi olmadığı sürece kırmızı kategoride yer alan şehirlere yolculuk etmemeleri gerektiğini belirterek, seyahatlerin mümkün olduğunca azaltılmasını önerdi. Mecburi olunması durumunda ise işin halledilmesi üzerine oyalanmadan hemen Amasya'ya dönülmesinin çok önemli olduğunu belirten Masatlı, komşuluk ilişkileri ile arkadaşlık ilişkilerinin uzaktan sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Masatlı, geçmiş olsun ziyaretleri ile taziye ziyaretleri yerine sosyal medya platformları ile telefon görüşmelerinin tercih edilmesi gerektiğini, böylece koronavirüsle mücadelede ciddi bir yol kat edileceğini söyledi.

"Sık sık anons yapılıyor"

Vatandaşların duyarlılık göstererek yakınlarına uyarıda bulunması ve farkındalık yaratması gerektiğini belirten Masatlı, güvenlik güçleri tarafından denetimlerin sıkılaştırıldığını ve insanların bilinçli olmalarını sağlamak için sık sık anons yapıldığını söyledi. Masatlı, sosyal medya platformları aracılığıyla da uyarıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığını belirterek, iki hafta boyunca her şeyin kısıtlanması için çağrıda bulundu.

"14 gün evde kalalım"

Böylece koronavirüsle mücadelede güç kazanılacağını aktaran Masatlı, bunun yaşlılar, öğrenciler ve esnaf için mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Masatlı, koronavirüsle hep birlikle mücadele edilmesi için çağrıda bulunarak, bu şekilde her şeyin üstesinden gelinebileceğini dile getirdi. Amasyalıları 14 gün evde kalmaya davet eden Masatlı, mecburi olmadıkça dışarı çıkılmamasını önerdi. Masatlı, böylece Amasya'nın risk haritasındaki renginin değişebileceğini ifade etti.

Çok yüksek riskli şehirlerde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı Pazar günleri yine sürecek. Söz konusu şehirlerde yalnızca lise öğrencileri yüz yüze sınava girecek. Nikâh ve nikâh merasimi biçimindeki düğünler, maksimum 50 kişiyle ve en fazla 1 saat düzenlenebilecek. Restoran, kafe ve lokanta gibi işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 13:19