Kiracı Evi Yakıp Kaçtı! Anne ve Üç Çocuğu Daireden Çıkamadı

Antalya’da bir kiracı evini yakıp kapısının önüne “Allah belanızı versin” notunu bıraktı. Tek başına kiralık bir evde oturan Birol A. yaşadığı evi yaktıktan sonra adeta kayıplara karıştı. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen kiracı, komşularına dehşet dolu anlar yaşattı. Kirada oturduğu evini yaktıktan sonra kapısının önüne not koymayı da ihmal etmedi.

Kısıtlamalara saatler kala Antalya Konyaaltı’nda insanları şoka uğratacak bir olay yaşandı. Birol A. İsimli vatandaş hem kendi evini yaktı hem de komşularının canını hiç düşünmeden tehlikeye attı. Konyaaltı ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde gerçekleşen üzücü olayın psikolojik problemleri olan bir kiracı tarafından gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Sorunları olan kiracı apartmanın 4.katında oturuyordu. Kendi evinin kapısına “Allah belanızı versin” notunu bıraktıktan sonra ise hakkında yeni bir bilgiye ulaşılamadı. Kayıplara karışan kiracı önce kirada oturduğu dairesini yaktı sonra not bırakıp kaçtı.

Antalya Konyaaltı ilçesinde yaşanan olayda dehşete sebep olan Birol A. isimli kiracı yazmış olduğu notu kapısının önüne bırakıp bölgeden uzaklaştı. Psikolojik problemler yaşayan kiracı evini yaktıktan sonra apartman görevlisine daireyi kendisinin yaktığını itiraf etti. Kayıplara karışmadan önce itirafta bulunan kiracı bulunduğu yeri koşarak terk etti. Aniden alev alan daire binadaki herkesi tehlikeyi attı. Yoğun dumanın tüm binayı kaplaması ise uzun sürmedi.

Yaşanan korkunç olayda evlerinde bulunan apartman sakinleri hemen dairelerini boşaltmak için harekete geçse de patlama sesi panik dolu dakikalar yaşanmasına sebebiyet verdi. Bir dairede bulunan anne ve üç çocuğu apartmanı saran yoğun dumandan etkilenirken 2 kişinin evden çıkamadığı bilgisine ulaşıldı.

Yangın çıkan binanın kontrol altına alınması ise 1 saat süren bir çalışma sonrasında yaşandı. Olayı gören mahalle sakinleri itfaiyeyi ve 112’yi aradı. Çok sayıda itfaiye ve sağlık personellerinin yönlendirildiği olay yeri kontrol altına alınmaya çalışıldı. 1 saat süren ekip çalışmasında bir taraftan yangın söndürülmeye çalışılırken diğer taraftan da evlerinde mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı. Antalya’da yaşanan üzücü olay can kaybı yaşanmadan kontrol altına alındı.