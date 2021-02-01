Kimsenin sırrını çözemediği gizemli olay 60 yıl sonra açıklığa mı kavuştu?

KİMSENİN SIRRINI ÇÖZEMEDİĞİ GİZEMLİ OLAY 60 YIL SONRA AÇIKLIĞA MI KAVUŞTU?

2 Şubat 1959 günü 9 kayakçı Ural Dağları’nda kamp kurdu. Ne olduysa bundan sonra oldu. Olay gecesi kayakçılar bilinmeyen bir nedenle çadırlarını yırtarak -30 derecede

ve yoğun kar yağışı altında yalınayak bir şekilde çadırlarını terk ettiler. Cesetlerde radyasyon ve lekeler, kafatası ve kaburga kırıkları, kopmuş diller, burunlar, gözler ve dudaklar bulundu. İçlerinden kurtulan olmadığı ve ölüm şekillerinin şaibeli olduğu 9 kişilik grubun başına neler geldiği yıllardır merak edilirken yayınlanan yeni makale bir sır perdesini aralamaya yardımcı oldu. İşte detaylar....

26 Şubat'ta kurtarma ekibi terk edilmiş ve parçalanarak kullanılamaz hale gelmiş çadırı buldu. Çadırı bulan görevli, çadırın parçalandığını ve karla kaplı olduğunu, fakat grubun eşyalarını ve ayakkabılarını burada bıraktığını belirtti. Araştırmacılar ise sonrasında çadır üzerinde yaptıkları araştırmalarda, çadırın içeriden yırtıldığını teyit ettiler.

Dokuz kişiye ait olduğu belirtilen ve sadece çorap, bazen de çıplak ayak ve tek bir ayakkabı izleri ormanlık alana yöneliyordu. 500 metre sonra ise izler karla örtülüyordu. Ormanın girişindeki sedir ağacının altında yanarak kül olmuş odunlar ve Krivonişenko ve Doroşenko'nun cesetleri bulundu. İkisi de yalnızca iç çamaşırı ve çorap giyiyorlardı. Araştırmacılar sedir ağacı ile kamp arasında üç ceset daha buldular. Dyatlov, Kolmogorova ve Slobodin.. Cesetler ağaçtan sırasıyla 300, 480 ve 630 metre uzaklıkta bulunuyordu.Diğer dört gencin cesedine ulaşmak ise iki aydan fazla sürdü. 4 Mayıs'ta sedir ağacından 75 metre uzaklıkta bulunan cesetleri ise diğerlerinden daha iyi giyimliydi. Zolotaryov, Dubinina’nın kürklü montunu ve şapkasını, Dubinina ise ayağına Krivonişenko’nun yün pantolonunu giymişti.Bulunan ilk beş cesedin hipotermi sonucu öldüğü belirtildi. Slobodin'in kafatasında bir kırık buluyordu. Araştırmacılar bu kırığın onu bayıltacak ama öldürmeyecek bir hasara yol açtığını not düştüler. Slobodin'in muhtemelen nereden geldiği belirsiz darbeyi aldıktan sonra bayıldığı ve donarak öldüğü belirtiliyor. Sonraki dört ceset ise anlaşıldığı kadarıyla travmatik şekilde ölmüşlerdi. Thibeaux-Brignolles’ın kafatası kırılmıştı. Dubinina ve Zolotarev’in kaburga kemikleri kırıktı ve Dubinina’nın dili, gözleri ve dudağı yoktu. Dört cesedin giysileri (2 pantolon ve bir hırka) üzerinde yapılan araştırmada normalinden yüksek oranda radyasyona rastlandı.

Cesetlerin üzerinde kahverengi bronzlaşmış lekeler olduğu söylendi. Grubun 50 kilometre uzağındaki diğer kayakçılar olay gecesinde kuzeyde garip turuncu küreler gördüklerini rapor ettiler. Olay yerinde garip bir metal parçası bulunduğu rapor edildi. Araştırmacılar Yuri Krivonişenko ve Yuri Doroşenko'nun kamp ateşini kuru odunlar yerine sedir ağacından kırdıkları yaş dallarla yaktıkları tespit etmişlerdir. Bundan dolayı gençlerin olay gecesi görme yetilerini kaybettikleri düşünülmektedir. Grubun; Dyatlov, Krivonişenko, Slobodin, Zolotarev'a ait 4 kamerası olduğuna inanılıyor, fakat Dyatlov dışındaki diğer kameraların içinde ne olduğu bilinmiyor veya açıklanmıyor. Krivonişenko'nun burnunun bir kısmı yok. İddiaya göre Doroşenko'nın gruptan ayrı özel bir günlüğü var ve grubun günlüğü ile birlikte çadırda bulundu. Günlükte felaketin tam nedeninin yazdığı söyleniyor.

Bu çok deneyimli kayakçılar nasıl oldu da kıyafetlerinin çoğunu giymeden çadırlarından ayrıldılar?

Kimileri bunun uzaylıların bir saldırısı olduğunu, kimileri gizli bir askeri operasyonu olduğunu söyledi. Düşük frekanslı seslere neden olan rüzgarın kayakçılarda panik atağa yol açtığını söyleyenler de oldu. Olay bugüne kadar tam olarak aydınlatılamamıştı. Yayınlanan yeni bir makalede nadir görülen bir tabaka çığının olayın sorumlusu olduğu açıklandı. Hızla yaklaşan çığa karşı kayakçıların çadırlarından giyinmeden kaçtıkları, yaralanmaların çığın etkisi ve sonrasında vahşi hayvanlar tarafından cesetlerin yenmesi ile olmuş olabileceği söylendi. Ancak bu açıklamalar da radyasyonu ve lekeleri açıklamaktan uzak kaldı.

