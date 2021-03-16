Kim'in kız kardeşinden Biden'a: Bela çıkartma!

Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, devlet basını tarafından yayınlanan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore'yi, gerçekleştirdikleri ve seri olarak yenilerini yapacakları ortak askerî tatbikatlar sebebiyle eleştirdi.

Kim Yo-jong'un ABD'ye yönelik "Bela çıkarmayın" açıklaması, üst düzey Amerikalı yetkililerin Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaretlerinden tam bir gün önce yayınlanması dikkat çekti.

Biden yönetimi, haftalardır Kuzey Kore ile diplomatik temas sağlamak için çaba sarf ettiklerini açıklamıştı.

Kuzey Kore yönetimi ise henüz Joe Biden'ın başkanlığını kabul etmedi.

"Bela çıkarmayın"

Kuzey Kore'nin resmî gazetesi Rodong Sinmun'da yayınlanan açıklamasında Kim Yo-jong şu uyarıda bulundu:

"Topraklarımızdan okyanusa barut kokusu yaymak için çalışan Amerika'daki yeni yönetime (Joe Biden) tavsiye! Gelecek 4 yıl boyunca huzur içinde uyumak istiyorsanız, bela çıkartmaktan sakının. Bu sizin için iyi olur. ABD ve Güney Kore'nin ortak askerî tatbikatlarını, Kuzey Kore'nin işgalinin hazırlığı olarak görüyoruz. Bu tatbikatlarla Güney Kore'nin yine kriz yürüyüşünü, savaş yürüyüşünü seçtiği görülmüştür."

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un küçük kız kardeşi olan Kim Yo-jong, kardeşler arasında lidere en yakın ve en güçlü kardeş olarak görülen tek aile ferdi.

ABD'li bakanların Güney Kore ve Japonya ziyaretleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Güney Kore ve Japonya ziyaretlerinde, başlıca gündem maddelerinden birinin "Kuzey Kore'nin nükleer programı" olması öngörülüyor.

Başkan Joe Biden, Pyongyang yönetimi ve Kuzey Kore'ye yönelik genel politikasını önümüzdeki ay açıklayacağı tahmin ediliyor.