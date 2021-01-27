Kılıçdaroğlu: SSK'yı nasıl yönettiğim belli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilindiği üzere CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu için sık sık "SSK'yı batırdı." ifadesini kullanıyor. Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada, SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarihçesine tamamen bakılması ve söz konusu kurumun geçmişte hangi sıkıntılar ile mücadele ettiğinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

"Kayıtlara bakın"

SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) nasıl ayakta duracağına ilişkin tavsiyelerde bulunulması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, başkan olduğu dönemde kurumun verdiği mücadelelerin kayıtlarda bulunabileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, günümüzde çok daha ciddi açıkların mevcut olduğuna dikkat çekerek, bu durumun nedenlerinin paylaşılması gerektiğini aktardı.

"Gelir İdaresi'ne bağlanmalı"

SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) Gelir İdaresi'ne bağlanmasını öneren Kılıçdaroğlu, sosyal güvenlik primlerinin Gelir İdaresi tarafından toplanmasını önerdi. Kılıçdaroğlu, bunun tek beyanname yapılması gerektiğini belirterek, bu şekilde ciddi bir kâğıt tasarrufu sağlanacağını söyledi. Kaynak ve yönetememe problemi yaşandığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'de şu anda ekonomik buhran yaşandığını kaydetti.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun başkan olduğu dönemde SSK'yı 2 milyar TL zarara uğrattığını belirterek, söz konusu parti liderinin hesap uzmanı olmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan hiçbir şekilde anlamadığını ifade eden Erdoğan, söz konusu ismin SSK'yı batırdığını ileri sürmüştü. Erdoğan, yaklaşık 4 sene önce yaptığı açıklamada, 2 milyar TL'lik zararın artık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) hesabıyla 42 milyar TL'ye tekabül ettiğini belirtmişti. Kâr eden SSK'nın Kılıçdaroğlu tarafından borç batağına sokulduğunu belirten Erdoğan, söz konusu kurumun AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarında altın çağını yaşadığını söylemişti.

Kılıçdaroğlu ise kurumun AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarında daha fazla açık verdiğine dikkat çekerek, başkanlık yaptığı dönemde erkeklerin 43 yaşında emekli olduğunu, kadınların ise 34 yaşında emekli olduğunu, günümüzde ise emeklilik yaşının 65'e çekildiğini söylemişti. Emekli aylıklarının azaltıldığını belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşların sürekli hastanelere ve eczanelere para ödemek zorunda kaldığını, eskiden böyle bir durumun yaşanmadığını ifade etmiş, kurumu asıl batıran kişinin Erdoğan olduğunu öne sürmüştü.

Veriler ne diyor?

2020 senesinin Ağustos ayının sonunda SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) açığı 58,3 milyar TL'ye yükselmişti. 2020 senesinin Ocak ayında 0 olan açık, Şubat ayında 6,9 milyar TL'ye yükselmiş, Mart ayında ise 1 milyar TL'ye gerilemişti. Koronavirüsün etkisiyle söz konusu açık Nisan ayında 8 milyar TL'ye yükselirken, Mayıs ayında 9,2 milyar TL'ye, Haziran ayında ise 11,2 milyar TL'ye fırlamıştı. Temmuz ayında 17,3 milyar TL olan açık, Ağustos ayında 4,6 milyar TL'ye gerilemişti.

SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu), AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) döneminde 500 milyar TL'ye yakın finansman açığı verdiği ortaya çıkmıştı. Finansman açığı, 2002 senesinde 7,9 milyar TL iken, 2020 senesinin ilk 8 ayının bitiminde yüzde 500'den fazla artış göstermiş ve 50 milyar TL'yi aşmıştı. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) döneminde açığın 93 kat artış gösterdiğini iddia etmişti. SGK'nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) 2021 senesinde 82 milyar TL'ye yakın açık vereceği tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 13:17