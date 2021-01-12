Kılıçdaroğlu: "Sözde Cumhurbaşkanı" demeyi sürdüreceğim!

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında "sözde Cumhurbaşkanı" gerilimi devam ediyor. PM (Parti Meclisi) toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "sözde Cumhurbaşkanı" dediği için Erdoğan'ın kendisine alındığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Türk milletinin yoksulluğundan ve açlığından Erdoğan'ın sorumlu olduğunu, bu nedenle kendisin "sözde Cumhurbaşkanı" olarak anmayı sürdüreceğini belirtti.

Her şey Sözcü gazetesinin haberiyle başlamıştı

Sözcü gazetesi, 2020 senesinin felaketlerine ilişkin hazırladığı haberde "müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın ibadete açılmasına" da yer vermişti. Deprem, koronavirüs, sel ve işsizlik gibi konuların yanında Ayasofya'ya yer verilmesi sert tepki çekmişti. 86 sene sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasının felaket olarak gösterilmesi sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

Erdoğan'dan "Sözcü okumayın" çağrısı

Erdoğan, kendisinin Sözcü gazetesini okumadığını belirtmişti. Hiçbir vatandaşın para verip Sözcü gazetesi okumaması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Ayasofya'nın 2020 senesinin taçlı yıldızı olduğuna dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gelmişti

Kılıçdaroğlu, "sözde Cumhurbaşkanı" olarak nitelendirdiği Erdoğan'ın Sözcü gazetesini direkt olarak hedef gösterdiğini ve "Okumayın" şeklide çağrıda bulunduğunu hatırlatmıştı. Medyanın üstündeki baskının apaçık ortada olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, bir cumhurbaşkanının herhangi bir gazeteyi hedef alarak "Okumayın" demesinin tarihte bir ilk olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu, Basın İlan Kurumu'nun adeta "infaz kurumu" haline geldiğini iddia etmişti.

Tazminat davası açılmıştı

Erdoğan'a "sözde Cumhurbaşkanı" diyen CHP lideri hakkında 1 milyon lira değerinde tazminat davası açıldığı bildirilmişti. Erdoğan'ın avukatı olan Hüseyin Aydın, Erdoğan'ın kişilik haklarına ciddi düzeyde zarar verildiğini söylemişti. "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu olarak kabul edildiğini belirten Aydın, bu nedenle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu yapıldığını da belirtmişti.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki gelmişti

MHP lideri Bahçeli, Erdoğan'ı "sözde Cumhurbaşkanı" olarak Kılıçdaroğlu'nun milli iradeye ve hukuka karşı savaş açtığını kaydederek tepkisini belli etmişti. Bahçeli, "sözde Cumhurbaşkanı" ifadesiyle millete, ulusal egemenliğe ve demokrasiye hakaret edildiğini aktarmıştı.