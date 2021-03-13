Kılıçdaroğlu: Reformun nasıl olacağını göstereceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün vatandaşların merakla beklediği ekonomi reform paketini duyurdu. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu reform paketine tepki gösterdi.

"İşsizlik konusuna yer verilmedi"

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) tarafından 23'üncü ekonomi paketinin açıklandığını belirten Kılıçdaroğlu, "sözde" ekonomi reformlarının yapılacağını ancak pakette işsizlik konusuna yer verilmediğini söyledi.

"Sarayda tasarruf yapılacak mı?"

Kılıçdaroğlu, Osmanlı padişahlarının bile oturmadıkları saraylarda yaşandığını ileri sürerek, söz konusu saraylara ilişkin bir tasarruf konusundan bahsedilmediğini ifade etti.

"Beşli çete" olarak nitelendirdiği Makyol Holding, Kolin Holding, Kalyon Holding, Limak Holding ve Cengiz Holding'e büyük miktarlarda para ödendiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda da bir tasarrufa yer verilmediğini söyledi.

"Dağılmışlar"

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) ekonomi reformu yapacak halinin olmadığını ve dağılmış durumda olduğunu iddia etti. Vatandaşlara CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) güvenmeleri için çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda ekonomi reformlarının nasıl olması gerektiğini ve işsizlere nasıl iş bulunması gerektiğini göstereceklerini dile getirdi.

Reform paketinde öne çıkan başlıklar şöyle:

- Kamuda taşıt alımına ve taşıt kiralanmasına, ağırlama ve temsil gibi harcamalara kısıtlama getirilecek.

- Dar gelirli 850 bin esnafa yönelik vergi muafiyeti getirilecek.

- Türk Lirası ile borçlanılacak ve Türk Lirası cinsi senetler kullanılacak.

- Dijital paraya yönelik hukuki, teknolojik ve ekonomik altyapı çalışmaları gerçekleştirilecek.

- 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne girebilecek.

- Sağlık Endüstrileri Başkanlığı Kurulacak.

- Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

- Sosyal yardımlarda adaletsizliğin önüne geçmek için Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegrasyon sağlanacak.

- Borç stoku içerisinde döviz cinsi borçların payı düşürülecek.

- Vergi denetiminde haksız rekabeti engelleyen modeller uygulanacak.

- Enflasyonda tek haneli oranlar hedeflenecek.

- Gıda fiyatlarının takibi için Erken Uyarı Sistemi kurulacak.

- Hallerde ve tarlalarda kalan meyve-sebzeler Dijital Tarım Pazarı'na dâhil edilecek.

- Yapısal cari açığa odaklanılacak. KOBİ'ler ihracata teşvik edilecek. Sanayide yeşil dönüşüme destek verilecek.

- İstihdam edilen her bir kişi için firmalara 100 bin TL'lik kredi kullandırılacak. 24 ay vadeli kredinin ilk 6 ayı ödemesiz olacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 11:54