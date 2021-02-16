Kılıçdaroğlu: PKK'nın senelerdir elinde tuttuğu vatandaşlarımız için ne yaptınız?

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından 10 Şubat 2021 tarihinde Gara bölgesine yönelik harekât başlatılmıştı. Pençe-Kartal Harekâtı ismi verilen bu harekât ile teröristlerin etkisiz duruma getirilmesi ve böylece sınırlarda güvenliğin sağlanması amaçlanmış, ayrıca Türk vatandaşlarının PKK'lı teröristlerin elinde olduğuna dair istihbaratın doğrulanması ve müdahale edilmesi hedeflenmişti. Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kartal Harekâtı'nda çatışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü, ardından bir mağaranın kontrol altına alındığını ve söz konusu mağarada 13 Türk vatandaşının naaşının bulunduğunu söylemişti. Akar, bir Türk vatandaşının omzundan, 12 Türk vatandaşının ise kafasından vurulduğunun tespit edildiğini aktarmıştı. Türk vatandaşlarının mağaraya yönelik harekâtın başlamasıyla birlikte sözde mağara sorumlusunca şehit edildiğini ifade eden Akar, kalleş saldırının faillerinin hepsinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a peş peşe soru

Türkiye Gara bölgesinde yaşanan katliamın yasını tutarken, siyasi partiler birbirine girmeye başladı. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katliama ilişkin 5 soru yöneltti.

Kılıçdaroğlu, birinci olarak PKK terör örgütü tarafından 5,5 senedir tutulan Türk vatandaşlarının kurtarılması amacıyla ne yapıldığını sordu.

İkinci olarak Kılıçdaroğlu, seçimlerde yardım etmesi için PKK terör örgütü elebaşı Öcalan'dan mektup istenirken böyle bir durumda neden yardım talebinde bulunulmadığını kaydederek, İstanbul seçimlerinin daha mı değerli olduğunu sordu.

Üçüncü olarak Erdoğan'ın senelerdir ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump'a "dostum" diye hitap ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu dostluğun neden Türk vatandaşlarını kurtarmak amacıyla kullanılmadığını sordu.

Dördüncü olarak Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün elinde tuttuğu Türk vatandaşları için neden uluslararası insan hakları örgütlerine çağrı yapılmadığını sordu.

Beşinci olarak Erdoğan'ın "sınır ötesi operasyonlar ile 13 Türk vatandaşının PKK'lı teröristlerin elinden kurtarılmasının hedeflendiğine ancak başarı sağlanamadığına" dair açıklama yaptığını kaydeden Kılıçdaroğlu, söz konusu başarısızlığın sorumlusunun kim olduğunu sordu.

"İstifa etmesi gerekiyor"

Kılıdaroğlu, normal şartlarda Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin sorumluluğu birisinin üstlenerek istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Rehine kurtarmak için operasyon düzenlendiğini ancak başarılı olunamadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şehitlerin kanlarının yerde bırakıldığını aktardı. Kılıçdaroğlu, 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin sorumlusunun Erdoğan olduğunu belirterek, sorduğu sorulara yanıt beklediğini söyledi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Rize'de yaptığı açıklamada, Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşının bir bölümünün 5 senedir, diğer bölümünün ise 6 senedir PKK terör örgütü tarafından esir tutulduğunu söylemişti. Pençe Kartal-2 Harekâtı ile söz konusu vatandaşların kurtarılmasının amaçlandığını ifade eden Erdoğan, PKK'lı teröristler tarafından kalleşçe bir katliam gerçekleştirildiğini söylemişti.

"Başarısız operasyon"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Sözcüsü Öztrak, Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere 13 Türk vatandaşının "başarısız" bir operasyon neticesinde şehit olduğunu belirterek, Türkiye'de ulusal yas ilan edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

"Müjde bu muydu?"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Çıray, Erdoğan'ın 10 Şubat 2021 tarihinde Türk milletine müjde vereceğini ifade ettiğini ancak böyle bir açıklamada bulunmadığını belirterek, bu müjdenin harekât ile bir alakasının olup olmadığını sormuştu. Çıray, Pençe Kartal-2 Harekâtı'nın hedefinin "PKK'lı teröristler tarafından Türk vatandaşlarının tutulduğuna ilişkin istihbaratın doğrulanması" olarak açıklandığını hatırlatarak, Bakan Akar'a söz konusu harekâtın tam anlamıyla teyit edilmeden mi başlatıldığını sormuştu. Gara'da şehit edilenler için niye "sivil vatandaş" ifadesinin kullanıldığını soran Çıray, şimdi PKK terör örgütü tarafından esir tutulan vatandaşların mevcut olup olmadığına dair bir soru da yöneltmişti.