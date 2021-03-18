Kılıçdaroğlu: Partileri kapatmayalım!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK terör örgütü ile birlikte hareket ettiği ve Türkiye'nin bütünlüğünü yok etmeyi hedeflediği gerekçesiyle AYM'den (Anayasa Mahkemesi) HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasını talep etti.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) yönelik kapatma davasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Siyasi partilerin demokrasinin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, söz konusu partilerin toplumsal, ekonomik ve siyasi görüşleri kendisine göre değerlendirdiğini ve bu değerlendirmeleri de halk ile paylaştığını söyledi.

"Halktan destek gören yaşar"

Kılıçdaroğlu, halktan destek gören siyasi partilerin hayatta kaldığını kaydederek, halktan destek görmeyen siyasi partilerin ise çöp gibi atıldığını dile getirdi. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri, "Demokratik ilkeleri savunuyorsak siyasi partileri kapatmaya son verelim." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, AYM'den (Anayasa Mahkemesi) PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasını talep etmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, terör saldırılarının kınanmamasının AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından "parti kapatma gerekçesi" olarak kabul edildiğini belirtmişti. Şahin, Türkiye'de siyasi partilerin demokratik kurallara uygun olarak çalışmalarını sürdürmeleri ve terör örgütleriyle hiçbir ilişkiye sahip olmamaları gerektiğini kaydederek, söz konusu partilerin Türkiye'nin bütünlüğünü yok etmeyi hedeflememeleri gerektiğini aktarmıştı.

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) demokrasiye ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde hareket ettiğini ifade eden Şahin, söz konusu siyasi partinin terör örgütü PKK ile beraber faaliyet gösterdiğini ve örgütün uzantısı olarak TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) çalışma yürüttüğünü belirtmişti. Şahin, Türkiye'nin bütünlüğünü yok etmeyi amaçlayan HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) kapatılmasına yönelik talebin AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) iletildiğini dile getirmişti.

Süreç nasıl olacak?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP (Halkların Demokratik Partisi) hakkında hazırlanan ve AYM'ye (Anayasa Mahkemesi) gönderilen iddianamede, söz konusu siyasi parti için "terör örgütünün odağı" ifadesi kullanıldı. AYM (Anayasa Mahkemesi) tarafından "Yüce Divan" sıfatı ile yargılama süreci yürütülecek. Söz konusu iddianame, dava iddianamesi olarak değerlendirilecek. AYM'nin (Anayasa Mahkemesi) duyuracağı bir tarihte yargılama süreci başlatılacak. İlk olarak HDP'den (Halkların Demokratik Partisi) savunma talep edilecek.

HDP (Halkların Demokratik Partisi), Yüce Divan'da bir savunma gerçekleştirecek. Böylece AYM (Anayasa Mahkemesi), söz konusu siyasi parti için kullanılan "terör örgütünün odağı" ifadesinin doğru olup olmadığını kararlaştıracak. Söz konusu sürecin sonunda partinin kapatılması, parti üyelerinden bazılarına siyaset yasağı getirilmesi, Hazine'den alınan yardımın kesilmesi ve parti kurucularına siyaset yasağı getirilmesi gibi ihtimaller bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 13:43