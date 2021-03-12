Kılıçdaroğlu: Özel kalem müdürleri atanırsa işsizlik biter!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da gerçekleştirilen bir program kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, muhtarlığın çok kıymetli olduğuna dikkat çekerek, muhtarlık kurumuna güç kazandırılması durumunda ülkede demokrasi altyapısının da sağlam olacağını ifade etti.

Türkiye'de işsizlik probleminin muhtarlık kurumu sayesinde çözüme kavuşturulabileceğini iddia eden Kılıçdaroğlu, muhtarların tüm işleri tek başlarına yaptıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, muhtarlara neden yardımcıya sahip olup olmadıklarını sordu.

"Muhtarların yanına bir kişi atanmalı"

Milletvekillerinin 3'er tane danışmana sahip olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının da özel kalem müdürlerine ve alt kadroya sahip olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, muhtarların yanına mutlaka bir kişi atanması gerektiğini dile getirdi.

"Muhtarlıklara özel kalem müdürü atansın"

Türkiye'de 10 milyon vatandaşın işsiz olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, her muhtarlığa bir özel kalem müdürü getirilmesi durumunda işsizlik sorunun çözüleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, mevcut muhtarın seçimleri kazanamaması durumunda muhtarlıktaki bürokrasinin ve sistemin devam ettirilmesi bakımından özel kalem müdürlerine gereksinim duyulduğunu dile getirdi.

"Hayal değil"

Özel kalem müdürlerinin yeni muhtarlara mevcut sorunlar ve dosyalar konusunda bilgi verebileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, bunun hayal olmadığını ve yapılabileceğini ekledi.

"Cezalandırın"

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki işsiz gençlerle yaptığı bir görüşmede, "İş var ancak gençler çalışmak istemiyor." şeklindeki söylemlerin rahatsızlık verdiğini belirterek, bunu söyleyen siyasilerin gençler tarafından cezalandırılması gerektiğini söylemişti. Mülakatlara son verilmesi gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, siyaset kurumunun temizlenmemesi durumunda torpil olaylarının her zaman yaşanacağını dile getirmişti.

"Meslek yasası olmalı"

Kılıçdaroğlu, üniversitelerin mali, yönetimsel ve bilimsel anlamda özerkliğe sahip olması gerektiğini kaydederek, üniversitelerde bilim üretilmesi ve öğrenciler ile akademisyenler arasında sağlıklı ilişkilerin kurulması gerektiğini söylemişti. Tartışmalara yasak getirilen ve baskılanan bir ortamda bunların gerçekleşmeyeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, meslek yasasının yürürlüğe girmesinin şart olduğunu ifade etmişti.

"Yeni istihdam alanları oluşturulmalı"

Kılıçdaroğlu, işsiz sayısının ve düşük ücretli işlerin mevcut olduğu yerlerde sendikalaşmanın mümkün olmadığını belirterek, işverenlerin bu şekilde düşük ücretlerle insan emeğinden daha fazla faydalanma çabasına giriştiklerini dile getirmişti. Güçlü bir sosyal devlet çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, yeni istihdam alanlarının oluşturulması, aile destekleri sigortasının devreye alınması ve kişi başına düşen gelirin artırılması gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de şu anda bunlardan hiçbirinin olmadığını belirterek, bu nedenle umutsuzluğun hâkim olduğunu kaydetmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 16:47