Kılıçdaroğlu, "Neden bize oy vermiyorsunuz?" diye soracak!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), oy oranının az olduğu illere yönelik harekete geçti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine vekiller, Yozgat, Uşak, Trabzon, Şanlıurfa, Rize, Osmaniye, Nevşehir, Konya, Kilis, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri, Kastamonu, Kars, Gümüşhane, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Düzce, Çorum, Çankırı, Bayburt, Aksaray ve Adıyaman'ı ziyaret ederek rapor oluşturdu.

Sahaya inecek

Söz konusu rapordan tatmin olmayan Kılıçdaroğlu, bizzat sahaya inmeye karar verdi. Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi-muhafazakâr vatandaşlarla görüşeceği ve niye CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) oy vermediklerini soracağı öğrenildi. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) liderinin, söz konusu şehirlerde hem kanaat önderleri hem de sivil toplum örgütleriyle görüşmede bulunacağı bildirildi.

Düşünceleri değişti

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) kurmayları, söz konusu uygulamanın ilk neticelerini yerel seçimlerde verdiğine dikkat çekerek, partiye hiçbir şekilde oy vermeyeceği düşünülen vatandaşların düşüncelerinin değiştiğini dile getirdi.

Hedef genç seçmenler

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) kurmayları, her sene 1 milyon yeni genç seçmenin oy kullanacağına dikkat çekerek, söz konusu seçmenleri hedef olarak belirlemişti. Vekillerin sahada özellikle genç seçmenlerle yüz yüze görüşmeleri istenmişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) iktidarına neler yapılacağını anlatan vekiller, problemlere ilişkin çözüm önerilerini de ayrıntılı şekilde dile getirmişlerdi.

Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri

Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) uzun süredir iktidara gelemediğine dikkat çekerek, bunun sorumlusunun kendileri olduğunu ifade etmişti. Ankara'da konuşup insanlardan oy beklemenin yanlış olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, partililerin Türkiye'yi gezip vatandaşların sofralarına oturmaları ve sıkıntılarına kulak vermeleri gerektiğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların eleştirilerinin sabırla dinlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Zamanında esnafın yanına gitmediklerini ve çayını içmediklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, Ankara'da oturup neden CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) oy verilmediğini sorduklarını aktardı. Kılıçdaroğlu, esnafın yanına gidip sohbet edilmesi ve dertlerine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, bu şekilde vatandaşların da CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) olan inancının artabileceğini söylemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri, bu açıklamalarıyla artık sahada olacaklarına dair mesaj vermişti.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 09:02