Kılıçdaroğlu'ndan tepkilere yanıt: PKK'nın reklamını yapmak zorunda mıyım?

Gara bölgesinde 13 vatandaşımız PKK'lı teröristler tarafından başından vurularak şehit edilmişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yayımladığı taziye mesajında "PKK terör örgütü" ifadesine yer vermemiş, bu durum tepkilere neden olmuştu.

"MSB de öyle diyor"

Kılıçdaroğlu'ndan söz konusu tepkilere yanıt geldi. BBP (Büyük Birlik Partisi) ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, bölücü terör örgütüne yönelik dile getirilmesi gerekli olan her şeyin söylendiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, bunun devletin diline gayet uygun olduğunu söyledi.

MSB'nin (Millî Savunma Bakanlığı) de "bölücü terör örgütü" ifadesini kullandığını belirten Kılıçdaroğlu, PKK'nın terör örgütünün reklamını yapmaya mecbur olmadığını dile getirdi.

"Terör örgütlerinin hepsinin karşısındayız"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye yönelik hesaplara sahip olan terör örgütlerinin hepsinin karşısında durulduğuna dikkat çekerek, ülkenin birlik ve bütünlüğüne destek verildiğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde "hain terör örgütü"nün kaçırdığı ve şehit ettiği vatandaşlara Allah'tan rahmet dilemişti. Kılıçdaroğlu, şehitlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletmişti. Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütü için yalnızca "hain terör örgütü" ifadesini kullanması dikkat çekmişti.

Video mesaj da yayımlayan Kılıçdaroğlu, terör kimden ve nereden gelirse gelsin mücadele edileceğini ve lanetleneceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, terörle mücadelenin herkesin görevi olduğunu belirterek, Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edildiğini ve herkesin içinin yandığını ifade etmişti. İktidarın hala sizli bizli konuştuğunu öne süren Kılıçdaroğlu, Türkiye için canını veren evlatlar nedeniyle yas tutulduğunu belirtmişti. Kılıçdaroğlu, terörle hep beraber mücadele edileceğini ve Türkiye'nin hep beraber aydınlığa kavuşturulacağını söylemişti.

Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu

Kılıçdaroğlu, Gara'da PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen katliamdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmuştu. Erdoğan, bunun üzerine Kılıçdaroğlu için "yüzsüz" ve "terbiyesiz" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'na bilgi vermeleri için bakanların gönderildiğini hatırlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun buna da layık olmadığının anlaşıldığını söylemişti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle yan yana yürüyebileceğini belirterek, Gara'da, Tendürek ve Cudi'de terörle mücadelenin her koşulda sürdürüleceğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu mücadeleyi tribünlerden seyredebileceğini kaydeden Erdoğan, 15 Temmuz 2016 tarihinde söz konusu parti liderinin korumalar eşliğinde korkakça belediye binasına gittiğini aktarmıştı.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Soylu da Kılıçdaroğlu'nun PKK terör örgütünü aklamaya çalıştığını dile getirmişti. Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Gara'da yaşanan katliamı polemik ve siyaset malzemesi haline getirmeye çalıştığını söylemişti. Siyasi partilerin insanların akıllarındaki soruları sorabileceğini ancak demokratik eğilimlerin neticelerini yok saymanın da değişik bir eylem olduğunu belirten Soylu, PKK terör örgütü karşısında bir cephe oluşturma şansının bu şekilde kaçırıldığını ifade etmişti.