Kılıçdaroğlu'ndan Sancar ve Demirtaş'a destek: Değerli!

PKK terör örgütü tarafından Gara bölgesinde 13 vatandaşın kalleşçe şehit edilmesi üzerine HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Sancar ile Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar tepki çekmişti. Fakat CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'ndan söz konusu isimlere destek geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, kanunlar kapsamında kurulmuş partilere karşı rezerve sahip olmadıklarını belirti. Kılıçdaroğlu, dolayısıyla HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eş Genel Başkanı Sancar ile Demirtaş'ın Gara konusunda yaptığı açıklamaların "değerli" olduğunu dile getirdi.

"Reklam yapmaya mecbur değilim" demişti

Kılıçdaroğlu, neden isim vererek PKK terör örgütünü kınamadığına yönelik kendisine gelen eleştirilere yanıt vermiş, devlet diline uygun bir dil kullandığını söylemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri, terör örgütünün reklamını yapmaya mecbur olmadığını söylemişti.

Sancar ne demişti?

HDP (Halkların Demokratik Partisi) grup toplantısında açıklamada bulunan Sancar, Gara bölgesinde ölümlerin nasıl gerçekleştiğinin kuşkuya neden olmayacak biçimde açıklanması gerektiğini söylemişti. Sancar, "bunun bir infaz mı olduğunu yoksa bombardımanların neticesinde mi gerçekleştiğini" sormuştu.

Demirtaş ne demişti?

Terör soruşturmaları sebebiyle tutuklu bulunan Demirtaş da Gara operasyonunun "siyasi bir şov" için gerçekleştirildiğini belirterek skandal bir açıklama yapmıştı. Diplomatik yöntemler yerine siyasi şov için operasyonun tercih edildiğini ve bu durumun bir trajediye neden olduğunu iddia eden Demirtaş, bunun sorumluluğunun HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) ve muhalefete yüklenmesinin büyük bir gaflet olduğunu söylemişti. Demirtaş, iktidarın halka hesap vermesi gerektiğini dile getirmişti.

ABD ne demişti?

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price da Sancar ile Demirtaş'ın açıklamalarına benzer bir açıklama yapmıştı. Price, Türk vatandaşlarının PKK terör örgütü tarafından öldürüldüğü "doğruysa" bu olayı güçlü bir şekilde kınadıklarını dile getirmişti. Söz konusu açıklama tepkilere neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) terör örgütü PKK/YPG'nin yanında durduğunu belirterek, söz konusu ülkenin Irak'ın kuzeyine çok sayıda mühimmat getirip teröristlere teslim ettiğini söylemişti. Erdoğan, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) NATO'daki (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) birlikteliği devam ettirebilmek için samimi bir tutum sergilemesi ve teröristlerin değil Türkiye'nin yanında durması gerektiğini ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 18:13