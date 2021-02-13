Kılıçdaroğlu'ndan Milli Uzay Programı'na tepki: Ay'a gitmek masal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birkaç gün önce Millî Uzay Programı tanıtılmıştı. Erdoğan, Türkiye'nin önündeki ilk hedefinin 2023 senesinde Ay'a gitmek olacağını söylemişti. Millî ve özgün hibrit roketin yakın dünya yörüngesinde ateşleneceğini ifade eden Erdoğan, Ay'a sert bir iniş yapılacağını kaydetmişti. Erdoğan, söz konusu aracın 2028 senesinde yakın yörüngeye çıkarılacağını ve ilk fırlatmanın millî ve özgün hibrit roket ile gerçekleştirileceğini, böylece Ay'a yumuşak iniş yapılacağını dile getirmişti.

Bir Türk vatandaşını uzaya yollamayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, çok sayıda insanın bu hayalle büyüdüğünden emin olduğunu ifade etmişti. Erdoğan, bilim misyonu oluşturacaklarını ve bunun gelecek nesillerin önünü açacağını kaydederek, gönüllüler arasından gerekli niteliklere sahip olan bir insanın seçileceğini ve söz konusu insana bu konuda gereken eğitimlerin verileceğini söylemiş, böylece bilimsel deney gerçekleştirme olanağına sahip olunacağını dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi

Millî Uzay Programına birçok kesimden tepki gelmişti. Söz konusu tepkilerden biri de CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'ndan geldi. BirGün'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu, Ay'a gitme hedefini "uzay komedisi" olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, Ay'a gitmenin bir masal olduğunu söyledi. Millî Uzay Programı'nı ti'ye alan Kılıçdaroğlu, vatandaşların gülmeye hakkı olduğunu, iktidarın da buna katkı sağladığını belirterek teşekkür etmişti.

- CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını duyuran İnce, Millî Uzay Programı'nı eleştirmişti. İnce, yerli uçağın 2011 yılında göklere çıkacağına ilişkin afişlerin her yere asıldığını ama yerli uçağın hala göklerde olmadığını ifade etmişti. İnce, Erdoğan'ın yönünü artık "kıraathaneden ve kekten uzaya çevirdiğini" belirterek, bunun da bir gelişme olduğunu söylemişti.

- Türk milletinin aç olduğunu ve şu anda bunun konuşulması gerektiğini belirten İYİ Parti lideri Akşener, uzaya ilişkin faaliyetlerin yürütülebileceğini ama Erdoğan'ın takdiminde büyük bir problemin mevcut olduğunu dile getirmişti. Akşener, söz konusu programda yap-işlet-devret modelinin bulunduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin uzay konusunda çalışmalar yürütmesi gerektiğini ama Erdoğan'ın konuya bakış açısında sıkıntı olduğunu ifade etmişti.

- 2023 yılında Ay'a sert iniş gerçekleştirileceğine ve 2028 yılında Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirileceğine dair açıklamalara tepki gösteren CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Grup Başkanvekili Altay, 18 senede Uzay Ajansı'na 2 milyar lira harcandığını söylemişti. Altay, 2021 için Uzay Ajansı'na 1,5 milyar lira, 2022 için 1,4 milyar lira ve 2023 için 1,7 milyar lira tahsis edildiğini belirterek, bu parayla yalnızca Everest Dağı'nın zirvesine çıkılabileceğini dile getirmişti. Altay, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) inişini artık Ay masallarının bile durduramayacağını söylemişti.

- CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Bursa Milletvekili Aydın, uzaya gönderilen astronotlara ilişkin bir Hollywood filminin olduğuna dikkat çekerek, söz konusu astronotlar arasında bir Türk astronotun da yer aldığını söylemişti. Aydın, 63 senelik sürede 72 ülke tarafından uzaya astronot gönderildiğini belirterek, "Umarım uzaya bir Türk vatandaşı gönderilir de seviniriz." demişti.