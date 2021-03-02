Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Anlaşmayı sana yollayabilirim!

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşılarının ithaline ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın direkt olarak Çin merkezli Sinovac şirketi ile gerçekleştirildiğini söylemişti. Koca, Sinovac ile Devlet Malzeme Ofisi arasında herhangi bir aracının bulunmadığını dile getirmişti. Fakat koronavirüs aşılarının bulunduğunu kolilerin üstünde "Keymen İlaç" etiketinin bulunduğu görülmüştü. Bunun üzerine Koca, Devlet Malzeme Ofisi'nin Sinovac şirketi ile görüşmede bulunduğunu belirterek, söz konusu şirketin Türkiye'de bulunan temsilcisi Keymen İlaç ile birlikte lojistik aşamaları izlediğini belirtmişti.

"1 milyon doz aşı ücretsiz gelmiş"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü tarafından hazırlanan belge doğrultusunda 1 milyon doz aşının Çin'den ücretsiz şekilde geldiğini ileri sürmüştü. Kılıçdaroğlu, 1 milyon doz aşının Devlet Malzeme Ofisi'ne Keymen İlaç tarafından 12 milyon dolara fatura edilip edilmediğine yönelik Koca'ya bir soru yöneltmişti.

Yine Koca'ya seslendi

Kılıçdaroğlu, bugün yaptığı açıklamada yine Koca'ya seslendi. Çin'den 1 milyon doz aşının ücretsiz alınıp alınmadığını soran Kılıçdaroğlu, bir kez daha ücretsiz alınan aşının 12 milyon dolara fatura edilip edilmediğini sordu.

"Yanlış bilgi veriyorlar"

Kılıçdaroğlu, Koca'nın "aracı olmadığına" dair açıklamada bulunduğunu hatırlatarak, Koca'ya hem bakanlar hem de Erdoğan tarafından yanlış bilgi verildiğini iddia etti.

Sinovac şirketi ile Devlet Malzeme Ofisi arasında yapılan anlaşmanın elinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Koca'ya söz konusu anlaşmayı yollayabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Keymen İlaç tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nin talep ettiği teminatın verilemediğini kaydederek, bunun Sinovac şirketi tarafından tasdiklendiğini ifade etti.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamalı"

Devlet Malzeme Ofisi'nin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, bu nedenle söz konusu bakanlığın açıklama yapması gerektiğini ancak onların bu konuyu "Koca'nın sırtına yıktıklarını" dile getirdi. Kılıçdaroğlu, "Bizim iktidarımızda 1 milyon doz aşı teslim edilseydi hemen Filistin'e yollardık." dedi.

Koca ne demişti?

Dünya genelinde aşı savaşının yaşandığını belirten Koca, hiçbir üretici firma tarafından böyle bir durumda aşıların ücretsiz verilemeyeceğini söylemişti. Koca, Türkiye'nin koronavirüs aşısını en ucuza satın alan ülke olduğunu belirterek, hiçbir aracı firmaya ekstra tek bir kuruş bile verilmediğini vurgulamıştı.

Koronavirüs aşılarının teslimatını etkileme çabasına girişilmemesi gerektiğini aktaran Koca, pazarlığın yalnızca Sinovac şirketi ile gerçekleştirildiğini söylemişti. Koca, devletler arası sırların neden ortaya çıkarıldığını sorarak, bu konuda herhangi bir soru işareti oluşması durumunda Kılıçdaroğlu'nun telefon ile iletişime geçebileceğini dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 15:03