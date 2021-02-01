Kılıçdaroğlu'ndan "HDP sitemine" yanıt: Atatürk birlik için mücadele etmişti!

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) yaşanan istifa depreminin yankıları hala devam ediyor. Söz konusu partiden Yalova Milletvekili olan Özcan Özel, Karabük Milletvekili olan Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yürütülen politikalardan hoşlanmadıklarını dile getirmişlerdi. Aynı anda istifa eden milletvekilleri, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği yaptığını ileri sürdükleri CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Atatürk'ün belirlediği istikametten saptığını söylemişlerdi.

"HDP ile iş birliğimiz yok"

Deniz Zeyrek isimli gazeteci, Kılıçdaroğlu'nun istifa eden milletvekillerine verdiği yanıtı aktardı. Kılıçdaroğlu, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) farklı partiler olduğunu söyledi. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile iş birliği yapmadığını sadece görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de tüm siyasi partilerle görüşmede bulunan tek siyasi partinin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) olduğunu ifade etti.

"Atatürk birlik adına mücadele etmişti"

Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün hiç kimsenin mezhebine, etnik kökenine veya dinine bakmadan beraber yaşamaktan yana olduğunu ifade ederek, Atatürk'ün birlik adına mücadele ettiğini söyledi. Orta Doğu'ya işaret eden Kılıçdaroğlu, söz konusu bölgede mezhep, etnik köken veya din açısından farklılıkların mevcut olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Atatürk tarafından gösterilen istikamet doğrultusunda "güçlü bir Türkiye" adına beraber mücadele edilmesini hedeflediğine dikkat çekti.

Ne olmuştu?

Yalova Milletvekili olan Özcan Özel, Karabük Milletvekili olan Hüseyin Avni Aksoy ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, HDP (Halkların Demokrasi) ile iş birliği yapıldığı konusunda sitem ederek CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa etmişlerdi. İstifaların ardından söz konusu partinin Meclis'te bulunan sandalye sayısı 135'e gerilemişti. Söz konusu milletvekilleri, daha önce bir mektup kaleme almış ve söz konusu mektubu parti yönetimine iletmişlerdi. 10 Aralık Hareketi'nin CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) ele geçirdiğini ileri süren milletvekilleri, söz konusu partinin HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile ittifak oluşturmasına ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakınlık kurmasına karşı çıkmıştı.

DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Süleyman Çelebi tarafından yapılan çağrı üzerine 10 Aralık 2005 tarihinde İstanbul'da bir toplantı düzenlenmişti. Söz konusu toplantıda, CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) alternatif bir parti oluşturulması ele alınmıştı. Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Prof. Dr. Burhan Şenatalar ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu gibi kişiler toplantıya katılım göstermişti.

İzmir Milletvekili Çelebi: HDP'ye ses çıkarmıyorlar!

Partiden istifasını veren İzmir Milletvekili Çelebi, CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) yöneticilerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aleni şekilde "soykırımcı" olarak anan HDP (Halkların Demokratik Partisi) yönetimine karşı sessiz kaldığını ifade etmişti.

Karabük Milletvekili Aksoy: Atatürk tarafından gösterilen istikametten saptılar!

Karabük Milletvekili Aksoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden birinin CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) olduğunu belirtmişti. Söz konusu siyasi partinin Atatürk'ün gösterdiği istikametten artık saptığını ileri süren Aksoy, tekrar Atatürk'ün gösterdiği istikamete dönene kadar partiden istifa ettiğini söylemişti.

Yalova Milletvekili Özel: Atatürk ile sıkıntısı olanların görevlerine son verilmesini talep ettik!

Yalova Milletvekili Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile sıkıntısı olanların görevlerine son verilmesini talep ettiklerini ancak bu talebe herhangi bir yanıt gelmediğini aktarmıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 17:45