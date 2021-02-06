Kılıçdaroğlu'na "Genel başkanı parti üyeleri seçsin" önerisi!

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) 3 vekilin aynı anda görevi bırakmasının ardından Yalova Teşkilâtı'ndan 350 kişinin birden istifa etmesi son günlerde en çok konuşulan konu haline geldi. Söz konusu partiden birçok ismin İnce'nin kuracağı siyasi partiye katılması bekleniyor.

CHP'de (Cumhuriyet Halk Partisi) istifaların sona ermesi için Kılıçdaroğlu’na üç tane talep iletildi. Söz konusu maddelerden biri, parti üyelerinin Cumhurbaşkanı adayını seçmesi oldu. İkincisi parti üyelerinin genel başkanı seçmesi olurken, üçüncüsü ise seçimlerde başarısızlığa uğrayan genel başkanın istifa etmesi oldu.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde bulunan muhalif kişilerle görüşmede bulunacağı öğrenildi. Söz konusu görüşmenin parti genel merkezinde gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu görüşmede hem Kılıçdaroğlu'nun hem de muhalif kişilerin taleplerinin ele alınacağı bildirildi.

Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmaması halinde çok sayıda kişinin istifa etmesi ve İnce tarafından kurulacak olan siyasi partiye katılım göstermesi bekleniyor. İnce'nin de CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) istifa etmek için söz konusu görüşmenin neticesini beklediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun bu isteklere nasıl yanıt vereceği ise henüz kestirilemiyor.

3 vekil istifa etmişti

CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) şu vekiller istifa etmişti:

- Yalova vekili Özcan Özel,

- İzmir vekili Mehmet Ali Çelebi,

- Karabük vekili Hüseyin Avni Aksoy.

İstifa ederken Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü politikalardan hoşnutsuzluklarını dile getiren vekiller, HDP (Halkların Demokratik Partisi) ile yapılan iş birliğine tepki göstermişlerdi. Kılıçdaroğlu'na daha önce mektup yollayan vekiller, 10 Aralık Hareketi'nin CHP'yi (Cumhuriyet Halk Partisi) ele geçirdiğini ifade etmişlerdi. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) gösterilen yakınlıktan rahatsızlık duyduklarını ileten vekillerin mektubuna yönetim tarafından yanıt verilmediği öğrenilmişti.

HDP ile iş birliği tepkisi

Vekiller, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için "soykırımcı" ifadesini kullanan HDP'ye (Halkların Demokratik Partisi) ses çıkarmamasına tepki göstermişlerdi. Partinin Atatürk'ün istikametinden saptığını dile getiren vekiller, Atatürk ile problemi olanların görevlerine son verilmesini talep ettiklerini ama kendilerine yanıt verilmediğini söylemişlerdi.

350 kişi aniden istifa etmişti

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Yalova Teşkilâtı'ndan gelen istifa haberi de şaşkınlığa uğratmıştı. Teşkilâttan 350 kişinin aniden istifa ettiği bildirilmişti. İstifa eden kişilerin İnce'nin kuracağı partiye katılacakları ileri sürülmüştü.

"Sultanlığa son verdik" demişti

İnce, kuracağı siyasi partinin tüzüğünün kabul edildiğini belirterek, genel başkan sultanlığının son bulduğunu söylemişti. Ön seçimin esas alındığını ifade eden İnce, parti üyeleriyle genel başkan seçimi yapılacağını söyledi. İnce, ülkede demokrasi talebinde bulunmak için öncelikle partide demokrasinin mevcut olması gerektiğine dikkat çekmişti.