Kılıçdaroğlu: Makarnayla oy bekliyorlar!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken açıklamalar geldi. Senelerdir AK Parti'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) oy veren vatandaşları "makarnacı" tabiriyle aşağılamaya çalışan Kılıçdaroğlu, iktidar partisinin yoksul vatandaşları makarnayla kandırdığını ve onlardan bu şekilde oy beklediğini iddia etti.

"Yoksullardan oy almak için yasayı çıkarmıyorlar"

Öğrencilerle ve yeni mezunlarla video konferans yöntemiyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 102 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından 1974 senesinden kabul edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu şekilde aile destekleri sigortasının hayata geçirilmesinin onaylandığını ancak yasanın çıkarılmadığını belirterek, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) böylece yoksul vatandaşlardan oy almayı hedeflediğini ileri sürdü.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) makarna karşılığında yoksul vatandaşlardan oy istediğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu'na tepki geldi

Gazeteci Nedim Şener'den Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına tepki geldi. Şener, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimi sırasında gerçek "makarnacıların" görüldüğünü ifade etti. Söz konusu darbe girişimi sırasında bazılarının marketlerde makarna bırakmadığını ve evlerinde saklanmayı tercih ettiğini belirten Şener, "makarnacı" olarak tabir edilen insanların FETÖ'cülere direndiğini aktardı. Şener, Kılıçdaroğlu'nun evinde saklandığı gece Türk milletinin oyunu değil, canını verdiğini kaydetti.

"Makarna" konusu senelerdir gündemde!

Kılıçdaroğlu, seneler önce yaptığı açıklamada, AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) Türk milletinin üretmesini değil, suya ve makarnaya muhtaç olmasını istediğini ileri sürmüştü. İktidar partisinin bu amaç doğrultusunda mazot, gübre, ilaç ve elektriğe zam yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu, Türk milletinin makarna değil iş ve aş istediğini söylemişti. AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) seçmenine "makarnacı" diyerek alay eden Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda sosyal yardımların hiçbirinin kesilmeyeceğini belirtmişti. Kılıçdaroğlu, söz konusu yardımların en az 2 katına çıkarılacağını kaydederek, Türkiye'ye refah getirilmesi için tüm önlemlerin alınacağını söylemişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) iktidarında tüm vatandaşların büyüme ve kalkınmanın etkisini hissedeceğini iddia ederek, hiçbir yoksul vatandaşın kalmayacağına dair vaatlerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türk milletinin kömüre ve makarnaya oyunu satmayacak kadar gururlu bir millet olduğunu söylemişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 14:22