Kılıçdaroğlu: İşsizlik için sunduğum öneriyle dalga geçtiler!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki işsizlik sorununa yönelik sunduğu çözüm önerisini hatırlattı.

Her muhtarlığa birer özel kalem müdürünün atanması durumunda işsizlik sorunun çözüleceğine dair açıklamasını anımsatan Kılıçdaroğlu, söz konusu çözüm önerisi nedeniyle kendisiyle dalga geçildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, işsizlik probleminin bu şekilde çözülemeyeceğini dile getiren bütün kişileri muhtarlara havale ettiğini kaydetti.

Vaatlerini sıraladı

İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını anlatan Kılıçdaroğlu, kamuda derhal israfın bitirileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, kamu kuruşlarından ile bakanlıklardan bazılarının kiralıklarda durduğunu belirterek, tüm kamu kuruluşları ile bakanlıkların kendilerine ait binalarda oturacaklarını dile getirdi. Araba saltanatının bitirileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, döviz garantili işlerin hızlı bir şekilde TL'ye dönüştürüleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, yolsuzlukla kararlı bir şekilde mücadele edileceğini ve kamu ihalelerinin şeffaf bir şekilde yayınlanacağını ifade ederek, Kamu İhale Kanunu'nun yenileneceğini kaydetti.

"El kaldırıp indiriyor diye maaş veriliyor"

600 milletvekilinin yarısının sadece el kaldırıp indirdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, yalnızca el kaldırıp indiren milletvekillerine maaş verilmemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda milletvekili sayısının 450'ye indirileceğini belirterek, bir yerde israfın mevcut olması durumunda hemen müdahale edileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Manisa'da muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun çok önemli olduğunu belirterek, söz konusu kurumun güçlendirilmesi halinde Türkiye'de demokrasi altyapısının da sağlamlaşacağını söylemişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki mevcut işsizlik sorununun muhtarlık kurumu aracılığıyla çözülebileceğini ileri sürmüştü. Muhtarların bütün işlerini yalnız başlarına yaptıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, onların da yardımcıya sahip olmaları gerektiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu, her bir milletvekilinin 3'er danışmana sahip olduğunu kaydederek, belediye başkanlarının yanlarında da özel kalem müdürlerinin bulunduğunu ifade etmişti. Muhtarların yanında kesinlikle bir kişinin getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 10 milyon vatandaşın işsiz olduğunu hatırlatmıştı.

"İşsizlik problemi böyle sona erecek"

Kılıçdaroğlu, her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanması halinde Türkiye'de işsizlik probleminin sona ereceğine dikkat çekerek, mevcut muhtarın seçimleri kaybetmesi halinde kurumdaki sistemin sürdürülebilirliği için özel kalem müdürlerine ihtiyaç hissedildiğini söylemişti. Özel kalem müdürlerinin seçimle gelen yeni muhtarlara dosyalar ve problemler hususunda bilgi verebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, bunun asla hayal olmadığını ve gerçekleştirilebileceğini eklemişti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 15:54