Kılıçdaroğlu ısrarcı: 13 vatandaşın şehit edilmesinden Erdoğan sorumlu!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de yaşayan hiçbir insanın terörü savunamayacağını dile getirdi. Terörün bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, masum sivillerin öldürülmesinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, nerede olursa olsun teröre karşı ortak bir tutum sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

"Teröristleri öldürmekten ibaret değil"

Terörle mücadeleye asla karşı çıkmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu, terörün finans kaynaklarının kesilmesi için çalışma yürütülmediğini ima etti. Kılıçdaroğlu, terörle mücadelenin teröristleri öldürmekten ibaret olmadığına dikkat çekti.

"13 vatandaş için mektup alamadın"

Gara'da 13 vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesine ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 tane soru yönelttiğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu, seçimlerde oy verilmesi için elebaşı Öcalan'dan mektup alındığını ancak 13 vatandaşın kurtarılması için alınmadığını söyledi. İstanbul seçimlerinin 13 vatandaştan daha mı önemli olduğunu bir kez daha soran Kılıçdaroğlu, söz konusu operasyonun başarısız olduğunun Erdoğan tarafından da dile getirildiğini aktardı.

"Başarısızlığın sorumlusu Erdoğan"

Kılıçdaroğlu, Gara operasyonundaki başarısızlığın sorumlusunun Erdoğan olduğunu yineleyerek, hiçbir asker tarafından söz konusu operasyonun kabul edilmediğini ileri sürdü. Türk milletinin sorulara yanıt beklediğini ancak Erdoğan'ın yanıt veremediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu başarısızlığının nedenini izah etmedi gerektiğini ifade etti.

"Şehitler için güldü"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Mısır'da darbeciler tarafından öldürülen Esma için ağladığını ancak 16 şehit için güldüğünü belirterek, bunları dile getirdiği zaman kendisine hakaret edildiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu hangi soruları sormuştu?

Gara'da 13 vatandaşın şehit edilmesinden Erdoğan'ı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, şu soruları sormuştu:

- PKK terör örgütü tarafından tutulan 13 vatandaşın kurtarılması için 2015 senesinden beri ne yapıldı?

- Seçimlerde yardım etmesi için elebaşı Öcalan'dan mektup istemiştiniz. 13 vatandaşın serbest bırakılması amacıyla neden kendisinden bir çağrı talep etmediniz? İstanbul seçimleri bundan daha mı önemliydi?

- Eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Trump'a "dostum" dediniz. 13 vatandaşın kurtarılması için niye bu dostluğu kullanmadınız?

- Ulusal ve uluslararası insan hakları örgütlerinden 13 vatandaşın serbest bırakılması için niye çağrıda bulunmadınız?

- Gara operasyonunun başarısız olduğunu söylediniz. Söz konusu başarısızlığın sorumluluğunu kim alacak?

Erdoğan ne demişti?

Bunun üzerine Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Diyarbakır annelerinin feryatlarını duyup duymadığını" sormuştu. Kılıçdaroğlu'nu "yüzsüz" olarak nitelendiren Erdoğan, 13 vatandaşın şehit edilmesinden nasıl kendisini sorumlu tutabildiğini sormuştu. Erdoğan, "terbiyesiz" olarak andığı Kılıçdaroğlu'na bakanları gönderdiğini ancak kendisinin buna hiç de layık olmadığını dile getirmişti. Erdoğan kendisine fatura kesilmeye çalışıldığını belirterek, HDP'yi (Halkların Demokratik Partisi) kırmamak amacıyla PKK terör örgütünü kınamayanların insanlıktan söz edemeyeceğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle birlikte yürüdüğünü kaydeden Erdoğan, teröristlere inlerinin mezar olacağını ve Kılıçdaroğlu'nun da tribünlerden izleyeceğini dile getirmişti.