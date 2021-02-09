Kılıçdaroğlu: İktidara geldiğimizde 4 ayaklı stratejimiz olacak!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 4 ayaklı bir strateji uygulayacaklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de öncelikle tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanacağını ifade ederek, bunun için güçlü bir demokrasi kuracaklarını dile getirdi.

"Yargı bağımsız, medya özgür olacak"

Güçlü bir demokrasinin de güçler ayrılığı ilkesinden geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda yargı bağımsızlığını sağlayacaklarını aktardı. Kılıçdaroğlu, siyaseti kışlalara, camilere ve adliyeye karıştırmayacaklarını ifade ederek, medya özgürlüğünü sağlayacaklarını da kaydetti. Medyanın yönelttiği eleştirilere göre hatalarını düzelteceklerini belirten Kılıçdaroğlu, TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) vesayet altında olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin Türk milleti tarafından seçilmesi halinde parlamentonun vesayetten kurtarılacağını dile getirdi.

"Siyasi ahlak kanununu yürürlüğü sokacağız"

İktidara gelmeleri durumunda siyasi ahlak kanununu yürürlüğe sokacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) tarafından Varlık Fonu'nun denetlenemediğini ve milyarların denetlenemediği bir devlet anlayışının olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, devletin mutlaka şeffaf olması gerektiğini belirterek, yüzde 10 barajını kaldıracaklarını aktardı.

CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) belediyeler tarafından 7 milyon 200 bin kişiye ayni yardım gerçekleştirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 1 milyon 200 bin kişiye de para verildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 30 milyon 500 bin aileye sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle sıcak yemek verildiğini kaydederek, 70 milyonu aşkın maske ve dezenfektan dağıtıldığını da belirtti. CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) "hizmet" demek olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına tüm engelleri aşmalarına ve şikâyet etmemelerine yönelik talimat verdiğini söyledi.

"Esnaf dertli"

Kılıçdaroğlu, Uşak ve Afyonkarahisar'a milletvekillerinin gönderildiğini ve söz konusu milletvekilleri tarafından esnafların yanına gidildiğini belirterek, Uşak'ın en yoğun caddesi olan İsmet Paşa Caddesi'nde esnafın dertli olduğunu ifade etti. AK Partililerin (Adalet ve Kalkınma Partisi) esnafları gezemeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, aynı manzaranın Afyonkarahisar'da da olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, burada bulunan esnafın "önceden insanların dükkân açmak için rekabet ettiklerini ancak şimdi bütün esnafın kepenk kapattığını" söylediğini aktardı.

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın çiftçiyle arasındaki diyaloğa tepki gösteren Kılıçdaroğlu, çiftçiye 450 TL'nin bile çok görüldüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, çiftçilerin artık gerçekleri görmesi gerektiğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Ünal, Kahramanmaraş'ta 2018 senesinde seçim gezisi yaptıkları sırada bir çiftçinin kendisine tepki gösterdiğini anlatmıştı. Söz konusu kişinin yanına gelerek "çiftçilerin mahvedildiğini ve öldürüldüğünü" söylediğini aktaran Ünal, kendisinin de zamanında çiftçilik yaptığını hatırlatmıştı. Ünal, yanına gelen çiftçinin elindeki telefonun iPhone 6 olduğunu gördüğünü, kaça ve kaç taksitle aldığını sorduğunu, bunun üzerine söz konusu gencin 24 taksitle aldığını ve her ay 450 TL aldığını söylediğini anlatmıştı. "Demek ki çiftçilerin ayda telefona 450 TL ödeyebildiklerini" belirten Ünal'ın bu açıklamaları tepkilere neden olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021, 14:51