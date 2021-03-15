Kılıçdaroğlu, ikinci dozu da yaptırdı!

Türkiye'de koronavirüse karşı toplu aşılama süreci başarılı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlar için örnek teşkil edebilmeleri amacıyla siyasilere aşılama önceliği verilmişti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise vatandaş olarak sırasını bekleyeceğini söylemişti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısının ilk dozunu 12 Şubat günü yaptırmıştı.

İkinci dozu yaptırdı

Belirli bir sürenin geçmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na koronavirüs aşısının ikinci dozunu da bugün uygulandı. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte koronavirüs aşısının ikinci dozunu da yaptırdıklarını ifade etti.

Söz konusu aşıyı aile hekimliğinde yaptırdıklarını belirten Kılıçdaroğlu, bütün sağlık çalışanlarına yeniden şükranlarını sundu.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Toplu aşılama sürecinin başlatıldığı ilk günlerde açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisiyle iletişime geçtiğini ve koronavirüs aşısını yaptırmaya çağırdığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ise vatandaş olarak aşılama için sırasını bekleyeceğini belirterek, öncelikle sağlık çalışanlarına aşı yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Sağlık çalışanlarının hastalarla direkt temasa geçtiğini aktaran Kılıçdaroğlu, söz konusu çalışanların 7/24 olmak üzere hastaları tedavi etmek amacıyla çaba harcadığını dile getirmişti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs tablosunun Türkiye'de korkutucu boyuta ulaşmamasında sağlık çalışanlarının büyük bir emeği olduğuna dikkat çekerek, onlara sevgi ve selamlarını iletmişti.

Erdoğan ve Bahçeli de aşının ikinci dozunu yaptırmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs aşısının ilk dozunu 14 Ocak'ta, ikinci dozunu ise 11 Şubat'ta yaptırmıştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşların en kısa sürede aşılanmasını hedeflediklerini dile getirmişti.

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 11 Şubat'ta aşının ikinci dozunu yaptırmıştı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, aşının ikinci dozunu yaptırdığını ifade ederek, vatandaşlara mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları için çağrı yapmıştı. Bahçeli, bu önlemler sayesinde koronavirüsün kısa zamanda üstesinden gelineceğini düşündüğünü belirtmişti.

Türkiye aşılama tablosu

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 11 milyon 330 bini geçti. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 7 milyon 918 bini geçerken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı da 3 milyon 412 bini geçti. İstanbul'da toplam yapılan aşı sayısı 1 milyon 780 bini aşarken, Ankara'da toplam yapılan aşı sayısı 917 bin 360'ı aştı. İzmir'de toplam yapılan aşı sayısı ise 760 bin 817'yi aştı.

İkinci grupta yer alan vatandaşlar arasında öncelikle yüz yüze eğitime başlayacak olan öğretmenlere öncelik verildi. İkinci grupta aşılanmayı bekleyenler arasında öğretmenler, bakanlık çalışanları, akademisyenler, güvenlik güçleri, lojistik ve gıda sektöründe çalışanlar, cezaevlerinde yatanlar var. Daha sonra 65 yaş altı vatandaşlara yönelik aşılama başlayacak. 18 yaşından büyük olan ve önceden koronavirüsle enfekte olmamış herkes aşılanacak. Son olarak da sırası gelmesine rağmen aşı yaptırmayan vatandaşlar aşılanacak.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 16:12