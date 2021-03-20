Kılıçdaroğlu: Gece yarısı kararnameleriyle devlet yönetilemez!

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine muhalefet partilerinden tepki gelmeye devam ediyor.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, AK Parti'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) gereken dersin kadınlar tarafından verileceğini söyledi.

"Kadınların hakları ellerinden alınamaz"

İstanbul Sözleşmesi'nin geri geleceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, gece yarısı kararnameleriyle devlet yönetilemeyeceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, 42 milyon kadının sahip olduğu hakların bu şekilde ellerinden alınamayacağını belirterek, Türkiye'de yaşayan tüm kadınlara seslendi.

"Ben sahip çıkacağım"

Kadınlara haklarına sahip çıkmaları için çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, kadınların artık kendi yaşamlarını cehennem haline getirenlerin kimler olduğunu fark etmeleri gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Türkiye'de yaşayan tüm kadınların haklarına her koşulda sahip çıkacağını belirtti.

"Kadınların haklarını savunacağım"

Adaleti sağlayacağına dair söz veren Kılıçdaroğlu, kadınlardan ve kadınların sahip olduğu haklardan yana olacağını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, bütün platformlarda kadınların hakkını ve hukukunu daima savunacağını ekledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin hangi maddeleri tepki çekiyordu?

Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin tepki çeken maddeleri şöyleydi:

- Madde 2/2: İstanbul Sözleşmesi'ndeki hükümlerin uygulanması hususunda toplumsal cinsiyetten kaynaklanan şiddetin mağduru haline gelen kadınlara özel bir biçimde dikkat gösterilecek.

- Madde 4/3: İstanbul Sözleşmesi'nde başta mağdurların haklarını muhafaza etmeye yönelik hükümlerin; medeni hal, sağlık durumu, cinsel yönelim, mülk, sosyal ya da ulusal köken, din, renk, toplumsal cinsiyet, mülteci ya da göçmen statüsü, engellilik, toplumsal cinsiyet kimliği, doğum, bir ulusal azınlık ile ilişkiye sahip olma, siyasi ya da farklı bir görüş, dil, ırk ve cinsiyet gibi durumlara bakılmaksızın ve hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmadan tasarruf edilmesi sağlanacak.

- Madde 14/1: Toplumsal cinsiyete bağlı olarak kadına yönelik şiddet, karşılıklı saygı, kadın ve erkekler arasında eşitlik, kişilik bütünlüğüne yönelik saygı, şahsi ilişkilerde anlaşmazlıkların şiddet olmadan çözülmesi, toplumsal kalıplardan bağımsız toplumsal cinsiyet rolleri gibi meselelerin tüm eğitim seviyelerinde resmî müfredata dâhil edilmesi için gerekli olan tedbirler hayata geçirilecek.

Toplum yapısına aykırı!

İstanbul Sözleşmesi'nde kullanılan "cinsel yönelim" tabiri ve "toplumsal cinsiyet kimliği" tabirinin Türkiye'nin toplum yapısı için uygun olmadığı savunulmuştu. Söz konusu sözleşmenin, marjinal gruplardan bazıları ile LGBT tarafından kalkan olarak görüldüğü ve bu nedenle gelecek nesillerin tehdit altında olduğu ileri sürülmüştü.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 15:32