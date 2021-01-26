Kılıçdaroğlu: Esnafın dükkânı kapalı, Uludağ'da eğlence serbest!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye'de esnafın koronavirüs sürecinde yaşadığı sıkıntılara ilişkin değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, esnafın iktidardan şikâyetçi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Erdoğan'ın hiçbir zaman işsizlikten bahsetmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, halkından bihaber olan kişilerin Türkiye'yi yönetemeyeceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 2020 senesinde günde ortalama olarak 273 esnaf ve sanatkârın kepenk kapattığına dikkat çekti.

"Adaletsizlik"

Koronavirüs sürecinde dükkânları kapatılan esnaftan hala elektrik borcu istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, Türk milletinin "firavun düzeninden" kurtulacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu, lokanta, restoran ve kahvehanelerin kapatıldığını ancak Uludağ'da tesislerde eğlenmeye izin verildiğini belirterek, bunun adaletsizlik olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu neye işaret etti?

Uludağ'da bulunan bir tesiste maskesiz vatandaşların fiziki mesafeye uymadan rahat bir şekilde eğlendikleri anlara dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine söz konusu vatandaşlara ve otelin işletmecisine para cezası kesilmişti. Kış turizm merkezlerinde turistlerin yasaklardan muaf tutulması tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyada tepkinin büyümesi üzerine Kervansaray isimli tesisin kapatılacağı öğrenilmişti. Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadele dâhilinde işletmelerin kapatılmasına ve esnafın zor durumda bırakılmasına ancak kış turizm merkezlerinde rahatça eğlenilmesine tepki göstermiş oldu.

Erdoğan'ın Türkiye'deki esnafı "batırdığını" ileri süren Kılıçdaroğlu, 21'inci yüzyılda insanların hala çöp konteynerlerinden yemek bulmaya çalıştıklarını belirtti. 4 kişiden oluşan bir ailenin asgari ücretle nasıl geçimin sağlayacağını soran Kılıçdaroğlu, hükümetin bu soruya yanıt veremeyeceğini söyledi.

"Kredilerin faizleri sıfırlanacak"

Kılıçdaroğlu, esnafın perişan olduğunu kaydederek, iktidar oldukları zaman kredilerin faizlerini sıfıra çekeceğini ifade etti. CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) belediyelerin en az 3 bin 100 lira verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın verdiği talimatın sokaktan geçmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, gıda fiyatlarının düşmediğine dikkat çekerek, söz konusu fiyatların aksine yüzde 653 arttığını kaydetti.

Ağbaba son verileri açıklamıştı

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2020 senesinde minimum 99 bin 588 esnafın dükkân kapattığını, yani günde ortalama olarak minimum 273 esnafın iflas ettiğini söylemişti. Ağbaba, 2019 senesinde ise minimum 114 bin esnafın dükkân kapattığını hatırlatarak, sonuç olarak son iki sene içerisinde minimum 213 bin esnafın dükkân kapattığını duyurmuştu. Evine ekmek götüremediğini söyleyen esnafa Erdoğan'ın "Abartılı geldi." şeklinde yanıt verdiğini hatırlatan Ağbaba, Erdoğan'ın lüks içerisinde yaşadığını, bu nedenle esnafın durumunu anlayamayacağını ileri sürmüştü.

Ağbaba, 2020 senesinde İstanbul'da 9 bin 587 esnafın dükkân kapattığını, İzmir'de 6 bin 537 esnafın iflas ettiğini, Ankara'da ise 5 bin 586 esnafın kepenk kapattığını ifade etmişti. 2020 senesinde Antalya'da 4 bin 735 esnafın dükkân kapattığını belirten Ağbaba, Bursa'da ise 3 bin 993 esnafın iflas ettiğini söylemişti.