Kılıçdaroğlu: Demokrasi problemleri karşısında içe kapanmak çözüm değil!

AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelerin büyükelçilerine mektup gönderen CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, AB'ye (Avrupa Birliği) üyeliğin Türkiye için temel bir amaç olarak nitelendirildiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Batılı demokrasiler ailesinin üyesi olarak Türkiye'nin önemli bir konuma ulaşmasını hedeflediklerini kaydederek, günümüzde otoriter popülizm tarafından meydana getirilen demokrasi problemleri karşısında içe kapanmanın bir çözüm olmadığını belirtti.

"Bütün demokratlar bir arada olmalı"

İçe kapanmak yerinde bütün demokratların insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi konusunda bir arada olmaları için çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, Batılı demokrasiler içerisinde Türkiye'nin hak ettiği konuma ulaşması için uygun siyasi tartışmaların yapılmasına olanak sağlanması ve Türkiye'yi AB'den (Avrupa Birliği) dışlayan fikirlerin karşısında durulması gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, bu şekilde bütünleşmesinin tamamlanmasına yardımcı olunmasının Türkiye'yi mutlu edeceğini belirtti.

"Türkiye'nin demokratikleşmeye faydası olacak"

Türkiye'nin AB'ye (Avrupa Birliği) mensup olması durumunda bölgesine demokratikleşme, barış, istikrar ve ekonomik gelişme konusunda ciddi bir fayda getireceğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, herkesin insanlık ailesinin bir mensubu olduğunu ve geçmişten gelen kuvvetli bağlar ile milletlerin birbirlerine bağlı olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, söz konusu bağların daha da üste taşınması ve Avrupa'nın kültür, bilim, ekonomi ve global politikalarda yine lider olması gerektiğini belirterek, dünyayı ilerici değerlerin biçimlendirdiği yeni bir döneme geçilmesi ümidiyle büyükelçilere başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adım gelmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Almanya Şansölyesi Merkel ile online bir görüşmede bulunmuştu. Söz konusu görüşmede, Almanya ile Türkiye arasındaki mevcut iş birliğini artıracak konular irdelenmiş, Türkiye ile AB (Avrupa Birliği) arasındaki ilişkiler dâhil bölgesel meseleler ele alınmıştı. Türkiye ile AB (Avrupa Birliği) arasındaki ilişkileri ılımlı bir ortamda sürdürmek istediğini kaydeden Erdoğan, Mart ayında gerçekleştirilecek olan AB (Avrupa Birliği) Zirvesi'nden önce daha fazla temas sağlanmasını ve teknik görüşmelerin düzenlenmesini umut ettiğini söylemişti. Erdoğan, AB'nin (Avrupa Birliği) Türkiye'ye yönelik yapıcı ve adaletli bir tutum sergilemesinin herkesin faydasına olacağını belirtmişti. 18 Mart Mutabakatı'nda güncellemeye gidilmesi konusunda bir an önce hamlede bulunulması için çağrıda bulunan Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı sona ermeden Türkiye ile AB (Avrupa Birliği) arasında zirve gerçekleştirilmesine yönelik beklentisini de tekrarladı.

"İlişkileri rayına oturtma konusunda kararlıyız"

Erdoğan, AB (Avrupa Birliği) ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı son toplantıda, birlik ile ilişkileri tekrar rayına oturtma konusunda kararlı olunduğunu ifade etmişti. Birlikten de aynı tutumun beklendiğini aktaran Erdoğan, 2021 senesinde söz konusu ilişkilerin düzelmesinin her iki tarafın da elinde olduğunu dile getirmişti. Erdoğan, AB (Avrupa Birliği) ile ilişkiler hususunda hem diyalog toplantıları hem de zirveler düzenlemenin yararlı olacağına dikkat çekmişti. Birliğe üye olan ülkelerden bazılarının Türkiye ile kendi sorunlarını AB (Avrupa Birliği) koridorlarında çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, Türkiye ile AB (Avrupa Birliği) arasındaki gündemin ne yazık ki suistimal edildiğini ifade etmişti. Erdoğan, Türkiye'nin tam üyelik hususunda yaptığı çalışmalara rağmen AB'den (Avrupa Birliği) herhangi bir karşılık göremediğini de eklemişti.