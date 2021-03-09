Kılıçdaroğlu, Cihangir İslam'ın rozetini taktı!

Peş peşe istifa haberleriyle sarsılan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) milletvekili transferine başladı. Ana muhalefet partisi, İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ı transfer etti. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) listelerinden milletvekili seçilmesinden sonra Saadet Partisi'ne katılan İslam, 2020 senesinin başlarında ise söz konusu partiden ayrılmaya yönelik karar almıştı.

İslam, Saadet Partisi'nden istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada hem yöntem hem fikir bakımından farklılıklara sahip olduğunu belirtmiş, "özgürlük, eşitlik, demokrasi ve çoğulculuk prensiplerini benimseyen, vesayetten arınmış" bir anlayış istediğini, bu yüzden partiden istifa ettiğini söylemişti.

İslam'ın bugün CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) katıldığı öğrenildi. CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gerçekleştirdiği grup toplantısından önce söz konusu isme rozetini taktığı görüldü.

Böylece CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM'deki (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sandalye sayısı 136 oldu.

Şehitlere hakaret etmişti

İslam, önceki senelerde TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gerçekleştirdiği bir konuşmada, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenlere hakaret etmişti. Çatışmaların sadece "yanlış" ile "doğru" arasında yaşanmadığını belirten İslam, "batıl" ile "batıl" arasında da çatışma yaşanabileceğini söylemişti. İslam, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'de iki batılın çatıştığını dile getirmişti.

Menfaat kavgasının yaşandığını belirten İslam, iktidar tarafından devletin parsellendiğini ve bunun hesabının verilemediğini ifade etmişti. İslam, AK Parti'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) İslamcı denilmemesi gerektiğini belirterek, iktidar partisi için "beceriksiz", "oportünist" ve "Makyavelist" ifadelerini kullanmıştı.

Cihangir İslam kimdir?

1959 senesinde Sakarya'da dünyaya gelen İslam, Adapazarı Atatürk İlkokulu'nu tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini ise TED Ankara Koleji'nde tamamlayan İslam, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İslam, ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümü'nü de tamamladı. SUSEM (Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi) İslami İlimler Programı'nı bitiren İslam, Minnesota Üniversitesi, Minnesota Twin Cities Spine Center ve Montreal McGill Üniversitesi'nde "Omurga Cerrahisi ve Klinik Araştırma" alanında eğitim aldı.

İslam, fellowship programlarını tamamlamasının ardından Kafkas Üniversitesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Söz konusu üniversitelerde Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görev yürüten İslam, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de çalıştı. İslam, söz konusu hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Şefliği yaptı. Bugün itibarıyla CHP'ye (Cumhuriyet Halk Partisi) katılan ve rozeti takılan İslam, Mimar Sinan Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans eğitimi görüyor.