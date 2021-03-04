Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyeler olmasaydı kaos olurdu!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan esnafa yönelik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, pandemi nedeniyle bir seneye yakın süredir faaliyet gösteremeyen ve kepenk kapatmak zorunda kalan esnafın sorunlarına kulak verdi.

Basın mensuplarının sorularına cevap veren Kılıçdaroğlu, AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) iktidarının CHP'li (Cumhuriyet Halk Partisi) belediyelere dua etmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Belediyelerimiz olmasaydı Türkiye'de kaos meydana gelirdi." ifadesini kullandı.

"Bütçeyi zorluyor"

İBB'de (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) karşılaşılan problemlere değinen Kılıçdaroğlu, vatandaşların evlerine ekmek götüremediği bir sistemin olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi tarafından gereken çabanın gösterildiğini belirterek, söz konusu belediyenin de bütçesinin zorlandığını ifade etti.

"Moral bozmak yok"

İBB'nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) kendisine yönelik şikâyetleri dikkate aldığını belirten Kılıçdaroğlu, morallerini bozmayacaklarını ekledi.

İlk grev Kadıköy'de patlak vermişti

Toplu iş sözleşmesine yönelik sürecin tıkanması üzerine Kadıköy Belediyesi'ndeki işçiler, 16 Şubat 2021 tarihinde greve çıkmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, 18 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Genel-İş Sendikası ile anlaşma sağlandığını ve belediyedeki en düşük işçi maaşının net 5 bin 275 lira olmasına yönelik karar alındığını söylemişti.

Çöp dağları meydana gelmişti

DİSK'e (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bağlı Genel-İş Sendikası ile Maltepe Belediyesi, 1.500 işçinin dâhil olduğu toplu iş sözleşmesine ilişkin anlaşma sağlayamamıştı. Bunun üzerine işçiler, 23 Şubat 2021 tarihinde greve başlamıştı. Maltepe ilçesinin sokaklarında adeta çöp dağları meydana gelmişti. Söz konusu durumun Maltepe'de yaşayan insanların sağlığını riske attığı ifade edilmişti. Bunun üzerine İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından harekete geçilmişti.

Vatandaş isyan etmişti

Maltepe ilçesinde yaşayan bir vatandaş, koronavirüs nedeniyle bir maske taktıklarını ancak çöp kokusundan dolayı çift maske takmaya başladıklarını söylemişti.

"Duyarsız kalınamaz"

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) tarafından yapılan açıklamada, Maltepe ilçesinde oluşan çöp dağlarına ilişkin şikâyet geldiğini belirtilerek, koronavirüs sürecinde temizlik şartlarının kritik bir önem taşıdığına dikkat çekilmişti. Söz konusu şikâyetlere karşı duyarsız kalınamayacağı ifade edilen açıklamada, bunun kamu sağlığı bakımından mümkün olmadığı aktarılmıştı. Açıklamada, grev hakkına saygı gösterildiği ancak kamu sağlığını riske atan unsurların İSTAÇ tarafından toplandığı ifade edilmişti.

İşçiler tepki göstermişti

Grev yapan işçiler, çöpleri toplayan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ekiplerine sert tepki göstermiş ve grev kırıcılığı yaptıklarını iddia etmişlerdi.

Beşiktaş ilçesinde de grev başlayacak

Maltepe, Ataşehir, Bakırköy, Kartal ve Kadıköy belediyelerindeki grevlerin ardından Beşiktaş Belediyesi'nde görevli işçilerin de 15 Mart 2021 tarihinde greve başlayacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) çöp, çamur ve çukuru hatırlattığını belirterek, söz konusu belediyelerin bu kadar kolay bir konuda bile hizmet sunamadıklarını söylemişti. Erdoğan, İstanbul'da tekrar çöp dağlarının oluşmasına neden olanlarla 2023 senesinde sandıkta hesaplaşılacağını belirtmişti.