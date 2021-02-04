Kılıçdaroğlu: Cam çerçeve indirmediler, sadece gösteri yaptılar!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu, bugün Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu, görüşmenin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Rektörle çalışmayı istemiyorlar"

Kılıçdaroğlu, tüm gençlerin iyi bir şekilde yetişmesinden yana olduklarını belirterek, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının doğru olmadığını ifade etti. Öğrencilerin ve akademisyenlerin söz konusu atama kararına karşı çıktığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulu'nun danışman atamak istediğini ancak hiç kimsenin onunla birlikte çalışmaktan yana olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Bulu'nun üniversite tarafından kabul edilmediğine dikkat çekerek, söz konusu ismin istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Oğuzhan Aygören danışmanlığı kabul etmemişti

Kılıçdaroğlu, bu açıklamasıyla Oğuzhan Aygören'in rektör danışmanlığını kabul etmemesine işaret etti. Hatırlanacağı üzere Prof. Dr. Bulu, kendisine danışman olarak Oğuzhan Aygören'i atamıştı. Prof. Dr. Bulu, ilk başta bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadığını söylemişti. Aygören'in DEVA Partisi'ne üye olduğunu belirten Prof. Dr. Bulu, partiden gelen tepkiler üzerine Aygören'in rektör danışmanlığını reddettiğini ifade etmişti. Prof. Dr. Bulu, hiçbir şekilde istifa etmeyeceğini, krizin en geç altı ay içerisinde biteceğini kaydetmişti.

"Cam çerçeve indirmediler"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılanların cam çerçeve indirmediklerini veya herhangi bir yere zarar vermediklerini ifade etti. Söz konusu kişilerin yalnızca anayasal haklarından biri olan gösteri ve toplantı hakkını kullandıklarına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde bir hak arayışının olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katılanlar için "memleketimizin evlatları" ifadesini kullandı.

"Terörist demeniz için mahkeme tarafından karar verilmiş olması lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protestocuları "terörist" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, bir insanın terörist olarak nitelendirilebilmesi için mahkeme tarafından karar verilmiş olmasının gerektiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, protestocuların ellerinde silah olmadığını ifade etti. Protestocuların kendilerine Anayasa tarafından verilen hakları kullandıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu durumun anlayışla karşılanması ve öğrencilerle mutlaka konuşulması gerektiğini ifade etti.

Emniyet araçlarına saldırmışlardı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 2 Şubat Salı akşamı Boğaziçi Üniversitesi protestolarına destek vermek üzere toplanan bir grup tarafından polis ekiplerine saldırılmıştı. Protestocuların emniyet araçlarına taş attıkları ve söz konusu araçları tekmeledikleri görülmüştü. Hatta emniyet araçlarının önlerine çöp konteynerlerini devirmişler ve araçların ilerlemelerine engel olmuşlardı.

"Gençlerin ellerine silah verilmişti"

Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada, 1980 darbesinden önce ve sonra birçok insanın yaşamını yitirdiğini anımsatmış, gençlerin ellerine silahların verildiğini ve söz konusu gençlerin birbirlerini öldürdüklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bu tarz bir sürece sürüklenmemesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin ve akademisyenlerin Prof. Dr. Bulu'yu istemediğini, bu nedenle söz konusu ismin istifa etmesinin şart olduğunu dile getirmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 13:40